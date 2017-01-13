Квартальнов огорчит «Сибирь», СКА приблизится к рекорду по голам

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 13.01.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Спартак

«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак»

Почти два месяца назад команды уже встречались друг с другом, и тогда «Магнитка» при переполненных трибунах Ледового дворца ВТБ крупно обыграла красно-белых со счётом 5:1. Прошло время, но соотношение сил между двумя командами практически не изменилось. «Металлург», проигравший в последней встрече «Сочи», будет полон желания реабилитироваться перед своими болельщиками, а подопечным Ярушкина выездная серия пока категорически не удаётся: из четырёх сыгранных матчей с «Автомобилистом», «Югрой», «Барысом» и «Салаватом» они проиграли все четыре.



Наш прогноз: «Металлург» победит.





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 13.01.2017, 17:00 -:- Трактор Сочи

«Трактор» — ХК «Сочи»

Обыграв в гостях «Металлург», сочинцы приехали в Челябинск для того, чтобы развить свой успех. Сделать это будет вполне реально: хозяева в последнее время результатами не блещут. К тому же подопечные Буцаева, борющиеся за плей-офф, будут больше мотивированы на достижение победного результата. В свою очередь, челябинцам нужно сохранить свою четвёртую позицию в конференции. Хозяевам в этой встрече не помогут Алексей Кручинин и Владимир Денисов.



Наш прогноз: сочинцы увезут победу из Челябинска.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 13.01.2017, 19:00 -:- Северсталь Авангард

«Северсталь» — «Авангард»

Команда хозяев провела качественный предыдущий матч у себя дома с «Сибирью», переиграв команду Скабелки со счётом 4:3. Да и вообще сейчас она показывает неплохую игру. В её активе в последних матчах помимо виктории над коллективом из Новосибирска две гостевые победы — над минским «Динамо» и «Йокеритом». Но естественно, даже несмотря на это, «Авангард» видится фаворитом в этом матче, так что поставим на победу гостей.



Наш прогноз: «Северсталь» окажет упорное сопротивление, но «Авангард» выиграет.





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 13.01.2017, 19:30 -:- СКА Металлург Нк

СКА — «Металлург» (Новокузнецк)

Трудно найти какую-то интригу в матче первой и последней команд чемпионата. Но её при определённых обстоятельствах способна создать сама «Кузня». Обстоятельства эти — возможный неудачный день для СКА, а также вдохновенна игра голкипера Подъяпольского, который до этого провёл очень неплохой матч с ЦСКА, что по итогам игры отметили все — и тренеры, и журналисты. Вот, пожалуй, и всё, что может помочь новокузнечанам зацепиться за результат в Питере. В остальном хозяева — безоговорочные фавориты, и должны без проблем побеждать.



Наш прогноз: СКА одержит крупную победу, преодолеет отметку в 200 заброшенных шайб и сделает большой шаг на пути к рекорду по количеству голов в регулярных чемпионатах КХЛ (215).

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 13.01.2017, 19:30 -:- ЦСКА Сибирь

ЦСКА — «Сибирь»

Прошедшая игра «армейцев» с Новокузнецком получилась, по словам их главного тренера Дмитрия Квартальнова, получилась «сверхакадемичной». Как правило, команда после таких слов собирается и в следующем матче предстаёт в другом виде. На этот раз и соперник у красно-синих будет более серьёзным. «Сибирь» бьётся за попадание в плей-офф, поэтому, каждое очко для неё на счету. Прошлую игру между этими командами, когда сибиряки с большим количеством травмированных игроков в составе обыграли по буллитам москвичей, болельщики забыть ещё не успели. Можно быть уверенным, что нас ждёт боевой матч.



Наш прогноз: ЦСКА выиграет с преимуществом в одну-две шайбы.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 13.01.2017, 21:00 -:- Слован Барыс

«Слован» — «Барыс»

Братиславская команда вот уже почти целый месяц играет исключительно в родных стенах. И играет удачно: в восьми матчах подопечные Милоша Ржиги одержали шесть побед. Но даже такого финишного спурта вряд ли окажется достаточно для того, чтобы навязать серьёзную борьбу за восьмую строчку — слишком много было потеряно вначале. «Барыс», неудачно проведя последние пару домашних матчей, отправился на европейский выезд к «Словану» и «Медвешчаку». Две победы в этих матчах станут серьёзным подспорьем для астанчан, чтобы остаться в кубковой восьмёрке по итогам «регулярки». Одну подопечные Занковца уже одержали — со счётом 5:4 был переигран «Нефтехимик». Одолеют ли они братиславцев?



Наш прогноз: матч получится результативным, отдадим предпочтение гостям.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 13.01.2017, 21:00 -:- Медвешчак Автомобилист

«Медвешчак» — «Автомобилист»

Последние игры, кроме матча со «Спартаком», «Автомобилист» провёл неудачно. Каждый следующий матч для команды Крикунова — это последний шанс зацепиться за право сыграть в кубковых матчах, поэтому можно быть уверенным в том, что уральцы будут грызть лёд. Но и «Медвешчак», несмотря на то что практически потерял всякую турнирную мотивацию, просто так очки отдавать не будет, притом в родных стенах.



Наш прогноз: в серьёзной борьбе «Автомобилист» выцепит нужную для себя победу.