Власти Новосибирска и «Сибирский антрацит» подпишут договор о строительтве арены
Правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска и компания «Сибирский антрацит» подпишут договор о намерениях по строительству новой хоккейной арены 16 января.
Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.
«Весной прошлого года было большое выездное заседание на Горской с участием представителей федеральных структур, был Левитин, полномочный представитель президента, губернатор, я. Мы вместе с журналистами смотрели, что там будет. Мы поддерживаем идею строительства хоккейного центра, причем предполагается сделать это за счет инвестора и с тем, чтобы можно было привлечь государственные деньги.
Одно из условий, которое мы поставили, наши спортивные школы остаются и будут там же работать. Это спортивный кластер. Зарезервированная земля изначально для этого и предполагалась, даже запроектированная станция метро называется “Спортивная”. Ее необходимо будет строить, когда этот проект будет осуществляться», — сказал Локоть.
Меморандум носит рамочный характер. Документ о намерениях не несет за собой юридических последствий. На проектируемой арене планируется провести молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.
Место под новый стадион с ареной вместимостью до 14,5 тысяч зрителей и станцию метро «Спортивная» зарезервировано у микрорайона «Горский» на левом берегу Оби. Проект планируется реализовать через
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