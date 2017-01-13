Власти Новосибирска и «Сибирский антрацит» подпишут договор о строительтве арены

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.



«Весной прошлого года было большое выездное заседание на Горской с участием представителей федеральных структур, был Левитин, полномочный представитель президента, губернатор, я. Мы вместе с журналистами смотрели, что там будет. Мы поддерживаем идею строительства хоккейного центра, причем предполагается сделать это за счет инвестора и с тем, чтобы можно было привлечь государственные деньги.



Одно из условий, которое мы поставили, наши спортивные школы остаются и будут там же работать. Это спортивный кластер. Зарезервированная земля изначально для этого и предполагалась, даже запроектированная станция метро называется “Спортивная”. Ее необходимо будет строить, когда этот проект будет осуществляться», — сказал Локоть.



Меморандум носит рамочный характер. Документ о намерениях не несет за собой юридических последствий. На проектируемой арене планируется провести молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.



Место под новый стадион с ареной вместимостью до 14,5 тысяч зрителей и станцию метро «Спортивная» зарезервировано у микрорайона «Горский» на левом берегу Оби. Проект планируется реализовать через государственно-частное партнерство. Крупная угольная компания «Сибирский антрацит» долгое время называется единственным потенциальным инвестором.