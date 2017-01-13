Нижегородское «Торпедо» разгромило уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:1
Как сообщается на сайте клуба, игра состоялась 12 января в Уфе.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижегородская обл.) — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2).
Судьи: Д. Конц (Словакия), М. Сидоренко (Белоруссия); А. Садовников, И. Сазонов (оба — Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Желдаков — Осипов, Жердев — Грачёв — Эштон; Вишневский — Егоршев, Батлер — Сёмин — Даугавиньш; Шуленин — Баранцев, Норман — Галузин — Макмиллан; Потапов, Ураков — Мозер — Кулёмин, Веряев.
Голы: 0:1 — Вишневский (Егоршев, Норман) — 8:12, 1:1 — Умарк (Логинов, Капризов) — 12:08, 1:2 — Эштон (Вишневский, Макмиллан) — 17:23 (бол.), 1:3 — Эштон (Галузин, Вишневский) — 20:55, 1:4 — Баранцев (Батлер, Осипов) — 33:56, 1:5 — Ураков (Кулёмин, Мозер) — 46:01, 1:6 — Веряев (Шуленин) — 56:34.
Штраф: 9 — 13 (Вишневский, Макмиллан — по 2, Баранцев — 9).
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