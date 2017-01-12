Рылов: «Динамо» стремится к игре, которая даст результат в плей-офф КХЛ

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В четверг «Динамо» одержало победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сыграли по счету, довели дело до победы — это самое главное. Мы давно не играли дома, хотели порадовать болельщиков, здорово начать. Нам это удалось, забили нужные голы», — сказал Рылов.

«Стараемся показывать игру, которую от нас ждут, которая приведет к результату в плей-офф, — продолжил он. — Наши болельщики всегда нас хорошо поддерживают. Мало их было, не мало, спасибо тем, кто пришел. Мы их слышали — это главное».

Команда занимает пятую строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с 86 очками. Следующий матч «Динамо» проведет 14 января с тольяттинской «Ладой».