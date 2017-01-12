Орешкин: Хоккеистам «Динамо» было тяжело вытаскивать эмоции в матче с «Нефтехимиком»

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«Динамо» на домашнем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:0, одержав пятую победу подряд.

«Это был очень тяжелый матч. Мы прекрасно понимали, что сопернику нужна победа, настраивались, но очень тяжело было вытаскивать эмоции. Первые два гола спасли, а потом непреднамеренно стали друг другу подыгрывать. Работали, старались и довели до победного конца», — отметил тренер.

Орешкин признался, что надеется на улучшение игры нападающего Лукаша Кашпара. Чешский форвард в ноябре прошел процедуру драфта отказов, но вернулся в команду, забив первые голы в сезоне в начале января. «Лукаш тяжело втягивается. У него были травмы, и сейчас он показывает тот результат, который может. Пока такой, дай бог, чтобы было лучше», — поделился мнением специалист.