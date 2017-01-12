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12 января 2017, 23:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Орешкин: Хоккеистам «Динамо» было тяжело вытаскивать эмоции в матче с «Нефтехимиком»

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игрокам московского «Динамо» было тяжело максимально настроиться на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского «Нефтехимика». Об этом журналистам сообщил главный тренер столичной команды Сергей Орешкин.

Также тренер <nobr>бело-голубых</nobr> признался что надеется на улучшение игры нападающего Лукаша Кашпара. Увеличить
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«Динамо» на домашнем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:0, одержав пятую победу подряд.

«Это был очень тяжелый матч. Мы прекрасно понимали, что сопернику нужна победа, настраивались, но очень тяжело было вытаскивать эмоции. Первые два гола спасли, а потом непреднамеренно стали друг другу подыгрывать. Работали, старались и довели до победного конца», — отметил тренер.

Орешкин признался, что надеется на улучшение игры нападающего Лукаша Кашпара. Чешский форвард в ноябре прошел процедуру драфта отказов, но вернулся в команду, забив первые голы в сезоне в начале января. «Лукаш тяжело втягивается. У него были травмы, и сейчас он показывает тот результат, который может. Пока такой, дай бог, чтобы было лучше», — поделился мнением специалист.

«Динамо» после 49 игр набрало 86 очков и занимает пятую строчку на Западе. В следующей игре 14 января бело-голубые примут тольяттинскую «Ладу».

12.01.2017 19:30 Зрители 3514 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 4:0 Нефтехимик
(2:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Андрей Назаров
Вратари
Александр Еременко Андрей Кареев 03:54 (В. Колппанен 03:54)
1-й период
Андрей Сергеев 01:22
01:51 Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
03:54 Артем Подшендялов (Д. Кокарев, Д. Вишневский)
06:23 Яков Рылов
Эдуард Гиматов 12:03
Ти. Джей. Галиарди 14:36
17:58 Ансель Галимов
2-й период
23:55 Алексей Цветков
32:39 Илья Никулин
39:01 Яков Рылов (А. Цветков, А. Федоров)
3-й период
57:41 Лукаш Кашпар (М. Карсумс)
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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