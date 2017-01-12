Орешкин: Хоккеистам «Динамо» было тяжело вытаскивать эмоции в матче с «Нефтехимиком»
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игрокам московского «Динамо» было тяжело максимально настроиться на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского «Нефтехимика». Об этом журналистам сообщил главный тренер столичной команды Сергей Орешкин.
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«Динамо» на домашнем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:0, одержав пятую победу подряд.
«Это был очень тяжелый матч. Мы прекрасно понимали, что сопернику нужна победа, настраивались, но очень тяжело было вытаскивать эмоции. Первые два гола спасли, а потом непреднамеренно стали друг другу подыгрывать. Работали, старались и довели до победного конца», — отметил тренер.
Орешкин признался, что надеется на улучшение игры нападающего Лукаша Кашпара. Чешский форвард в ноябре прошел процедуру драфта отказов, но вернулся в команду, забив первые голы в сезоне в начале января. «Лукаш тяжело втягивается. У него были травмы, и сейчас он показывает тот результат, который может. Пока такой, дай бог, чтобы было лучше», — поделился мнением специалист.
«Динамо» после 49 игр набрало 86 очков и занимает пятую строчку на Западе. В следующей игре 14 января бело-голубые примут тольяттинскую «Ладу».
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Динамо» стремятся показывать игру, которая принесет результат в розыгрыше Кубка Гагарина. Такое мнение журналистам высказал защитник бело-голубых Яков Рылов.