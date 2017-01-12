Назаров: Нервозность стала причиной поражения «Нефтехимика» в матче КХЛ с «Динамо»

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«Нефтехимик» в гостях уступил «Динамо» со счетом 0:4.

«Мы старались, готовились к матчу, старались что-то показать, но не получалось забить. Сказалась нервозность. Игру нужно разобрать и забыть, у нас впереди восемь матчей, поборемся за плей-офф», — сказал Назаров.

Специалист отметил, что вторая пропущенная шайба стала результатом командной ошибки. «Кареев до этого сыграл пять шикарных матчей. Плохо, что не забиваем, видимо, хорошо погуляли в Новый год. Скоро исправим», — добавил Назаров.

Набрав 66 очков после 50 игр, «Нефтехимик» расположился на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче нижнекамская команда 14 января на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».