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12 января 2017, 22:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Назаров: Нервозность стала причиной поражения «Нефтехимика» в матче КХЛ с «Динамо»

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки нижнекамского «Нефтехимика» слишком нервничали в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо», что и стало причиной поражения. Об этом журналистам сообщил главный тренер нижнекамской команды Андрей Назаров.

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«Нефтехимик» в гостях уступил «Динамо» со счетом 0:4.

«Мы старались, готовились к матчу, старались что-то показать, но не получалось забить. Сказалась нервозность. Игру нужно разобрать и забыть, у нас впереди восемь матчей, поборемся за плей-офф», — сказал Назаров.

Специалист отметил, что вторая пропущенная шайба стала результатом командной ошибки. «Кареев до этого сыграл пять шикарных матчей. Плохо, что не забиваем, видимо, хорошо погуляли в Новый год. Скоро исправим», — добавил Назаров.

Набрав 66 очков после 50 игр, «Нефтехимик» расположился на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче нижнекамская команда 14 января на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

12.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 4:0 Нефтехимик
(2:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Андрей Назаров
Вратари
Александр Еременко Андрей Кареев 03:54 (В. Колппанен 03:54)
1-й период
Андрей Сергеев 01:22
01:51 Яков Рылов (К. Горовиков, Д. Кокарев)
03:54 Артем Подшендялов (Д. Вишневский, Д. Кокарев)
06:23 Яков Рылов
Эдуард Гиматов 12:03
Ти. Джей. Галиарди 14:36
17:58 Ансель Галимов
2-й период
23:55 Алексей Цветков
32:39 Илья Никулин
39:01 Яков Рылов (А. Цветков, А. Федоров)
3-й период
57:41 Лукаш Кашпар (М. Карсумс)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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