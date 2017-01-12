Московское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы забросили Яков Рылов (2, 39-я минуты), Артем Подшендялов (4) и Лукаш Кашпар (58).
В другом матче дня ярославский «Локомотив» дома был сильнее казанского «Ак Барса» со счетом 2:1.
В следующем матче «Динамо» 14 января примет тольяттинскую «Ладу», «Нефтехимик» в этот же день проведет выездную игру с ярославским «Локомотивом».
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