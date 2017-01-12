Московское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

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Шайбы забросили Яков Рылов (2, 39-я минуты), Артем Подшендялов (4) и Лукаш Кашпар (58).

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 12.01.2017, 19:30 4:0 ХК Динамо Нефтехимик

Бело-голубые одержали пятую победу кряду, в турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, набрав в 49 матчах 86 очков. «Нефтехимик» на Востоке с 66 очками после 50 игр идет девятым.

В другом матче дня ярославский «Локомотив» дома был сильнее казанского «Ак Барса» со счетом 2:1.

В следующем матче «Динамо» 14 января примет тольяттинскую «Ладу», «Нефтехимик» в этот же день проведет выездную игру с ярославским «Локомотивом».