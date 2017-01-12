Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28409764/
12 января 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ наложила штраф на форварда ЦСКА Владимира Жаркова

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча московского ЦСКА и новокузнецкого «Металлурга».

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК ЦСКА Владимира Жаркова (№ 25) наказание по правилу 576 (Симуляция) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — малый штраф (2 мин.) — и согласно п. 4.5.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

11.01.2017 19:30 Зрители 2200 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 2:0 Металлург Нк
(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Сергей Бердников
Вратари
Виктор Фаст Владислав Подъяпольский
1-й период
04:05 Григорий Панин (А. Кузьменко)
04:38 Андрей Светлаков
Эдуард Михайлов 10:39
Александр Комаристый 18:46
2-й период
Игнат Земченко 27:46
33:57 Виктор Фаст
35:34 Григорий Панин
Кирилл Семенов 39:19
3-й период
Владислав Подъяпольский 47:24
48:23 Джефф Плэтт
50:27 Михаил Науменков
Кирилл Семенов 50:27
50:34 Игорь Ожиганов
Евгений Виксна 54:51
58:32 Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
Статистика
12 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Сергей Черезов (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Нк
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России