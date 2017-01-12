КХЛ наложила штраф на форварда ЦСКА Владимира Жаркова
СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча московского ЦСКА и новокузнецкого «Металлурга».
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК ЦСКА Владимира Жаркова (№ 25) наказание по правилу 576 (Симуляция) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — малый штраф (2 мин.) — и согласно п. 4.5.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
|11.01.2017 19:30
|Зрители 2200
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
|ЦСКА
|2:0
|Металлург Нк
|(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Сергей Бердников
Вратари
|Виктор Фаст
|Владислав Подъяпольский
|1-й период
|04:05
|Григорий Панин (А. Кузьменко)
|04:38
|Андрей Светлаков
|Эдуард Михайлов
|10:39
|Александр Комаристый
|18:46
|2-й период
|Игнат Земченко
|27:46
|33:57
|Виктор Фаст
|35:34
|Григорий Панин
|Кирилл Семенов
|39:19
|3-й период
|Владислав Подъяпольский
|47:24
|48:23
|Джефф Плэтт
|50:27
|Михаил Науменков
|Кирилл Семенов
|50:27
|50:34
|Игорь Ожиганов
|Евгений Виксна
|54:51
|58:32
|Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Сергей Черезов (Тюмень, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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