Хоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев переведены в список травмированных

Защитник Зубарев должен пропустить порядка месяца и вернется не ранее 10 февраля. Последний раз 29-летний хоккеист выходил на лед в понедельник в матче против московского ЦСКА (3:2 Б). Всего на его счету в этом сезоне 6 результативных передач в 40 матчах.

Нападающий Мозес, набравший 10 очков (3 шайбы + 7 передач) в 22 играх сезона, переведен в список травмированных до 20 января. Американец не появлялся на площадке с 5 января, когда СКА уступил в гостях финскому «Йокериту» (2:3).