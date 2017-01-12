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12 января 2017, 21:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев переведены в список травмированных

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев переведены в список травмированных, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Защитник Зубарев должен пропустить порядка месяца и вернется не ранее 10 февраля. Последний раз 29-летний хоккеист выходил на лед в понедельник в матче против московского ЦСКА (3:2 Б). Всего на его счету в этом сезоне 6 результативных передач в 40 матчах.

Нападающий Мозес, набравший 10 очков (3 шайбы + 7 передач) в 22 играх сезона, переведен в список травмированных до 20 января. Американец не появлялся на площадке с 5 января, когда СКА уступил в гостях финскому «Йокериту» (2:3).

Также, вероятно, больше в текущем сезоне не сыграет защитник ханты-мансийской «Югры» Сергей Гусев, нахождение которого в списке травмированных продлено до 30 апреля. 41-летний ветеран не играет с 9 декабря.

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