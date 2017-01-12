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12 января 2017, 21:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Северстали» Чернов получил дисквалификацию на две игры

СДК КХЛ вынес решение по эпизоду матча череповецкой «Северстали» и новосибирской «Сибири».

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Северсталь» Павла Чернова (№ 53) наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

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