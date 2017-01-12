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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28409219/
12 января 2017, 20:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ дисквалифицировала на три матча форварда «Автомобилиста» Голышева

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) принял решение дисквалифицировать на три матча нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева за силовой прием, примененный против игрока «Слована». Об этом сообщает пресс- служба КХЛ.

В матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским клубом (3:2 ОТ), прошедшем 11 января, Голышев провел силовой прием на хоккеисте хозяев Вацлаве Недоросте. Чех получил серьезную травму, а Голышев был удален до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК “Автомобилист” Анатолия Голышева наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — на наказание по правилу 534 д (атака игрока, не владеющего шайбой) “Правил игры в хоккей сезона 2016/2017” — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Голышев пропустит матчи команды с «Медвешчаком» (13 января), «Трактором» (17 января) и «Югрой» (19 января).

11.01.2017 21:00 Зрители 7624 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 3:2 ОТ Автомобилист
(0:1, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Владимир Крикунов
Вратари
Барри Браст 58:20 (Б. Браст 59:23) Владимир Сохатский
1-й период
Анатолий Голышев (А. Симаков, А.А. Василевский) 01:07
06:23 Иван Шварни
Егор Журавлев 09:48
2-й период
Петр Коукал 20:30
23:00 Михал Серсен
Петр Коукал 23:02
23:59 Иван Шварни
Артем Гареев (А.А. Василевский, М. Чайковски) 25:53
37:16 Андрей Штясны
3-й период
49:03 Павол Скалицкий (П. Лушняк, М. Росандич)
49:54 Вацлав Недорост
Анатолий Голышев 55:19
Анатолий Голышев 55:19
59:23 Кайл Чипчура (Дж. Тэйфф)
Овертайм
62:05 Джефф Тэйфф (Дж. Чичу)
Статистика
10 Штрафное время 31
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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Анисимов: КХЛ изменила нарушение Голышева на «атаку игрока, не владеющего шайбой»

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Судейская комиссия КХЛ переквалифицировала нарушение форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в матче с братиславским «Слованом» на «атаку игрока, не владеющего шайбой», сообщил агентству «Р-Спорт» главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
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