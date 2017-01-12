КХЛ дисквалифицировала на три матча форварда «Автомобилиста» Голышева
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) принял решение дисквалифицировать на три матча нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева за силовой прием, примененный против игрока «Слована». Об этом сообщает пресс- служба КХЛ.
В матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским клубом (3:2 ОТ), прошедшем 11 января, Голышев провел силовой прием на хоккеисте хозяев Вацлаве Недоросте. Чех получил серьезную травму, а Голышев был удален до конца игры.
«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК “Автомобилист” Анатолия Голышева наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — на наказание по правилу 534 д (атака игрока, не владеющего шайбой) “Правил игры в хоккей сезона 2016/2017” — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
Голышев пропустит матчи команды с «Медвешчаком» (13 января), «Трактором» (17 января) и «Югрой» (19 января).
|11.01.2017 21:00
|Зрители 7624
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
|Слован
|3:2 ОТ
|Автомобилист
|(0:1, 0:1, 2:0)
|Милош Ржига
|Владимир Крикунов
|Барри Браст 58:20 (Б. Браст 59:23)
|Владимир Сохатский
|1-й период
|Анатолий Голышев (А. Симаков, А.А. Василевский)
|01:07
|06:23
|Иван Шварни
|Егор Журавлев
|09:48
|2-й период
|Петр Коукал
|20:30
|23:00
|Михал Серсен
|Петр Коукал
|23:02
|23:59
|Иван Шварни
|Артем Гареев (А.А. Василевский, М. Чайковски)
|25:53
|37:16
|Андрей Штясны
|3-й период
|49:03
|Павол Скалицкий (П. Лушняк, М. Росандич)
|49:54
|Вацлав Недорост
|Анатолий Голышев
|55:19
|Анатолий Голышев
|55:19
|59:23
|Кайл Чипчура (Дж. Тэйфф)
|Овертайм
|62:05
|Джефф Тэйфф (Дж. Чичу)
|10
|Штрафное время
|31
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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