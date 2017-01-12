КХЛ дисквалифицировала на три матча форварда «Автомобилиста» Голышева

В матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским клубом (3:2 ОТ), прошедшем 11 января, Голышев провел силовой прием на хоккеисте хозяев Вацлаве Недоросте. Чех получил серьезную травму, а Голышев был удален до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК “Автомобилист” Анатолия Голышева наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — на наказание по правилу 534 д (атака игрока, не владеющего шайбой) “Правил игры в хоккей сезона 2016/2017” — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Голышев пропустит матчи команды с «Медвешчаком» (13 января), «Трактором» (17 января) и «Югрой» (19 января).