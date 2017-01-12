«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ, добившись шестой победы подряд

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Встреча, прошедшая в четверг в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Иван Вишневский (на 9-й минуте), Картер Эштон (18, 21), Денис Баранцев (34), Кирилл Ураков (47) и Данил Веряев (57). У «Салавата» на 13-й минуте отличился Линус Умарк.

«Торпедо», одержавшее шестую победу подряд, в следующем матче 15 января сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». «Салават» на следующий день проведет гостевую встречу с «Барысом» из Астаны.