«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ, добившись шестой победы подряд
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» обыграли «Салават Юлаев» из Уфы в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в четверг в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Иван Вишневский (на 9-й минуте), Картер Эштон (18, 21), Денис Баранцев (34), Кирилл Ураков (47) и Данил Веряев (57). У «Салавата» на 13-й минуте отличился Линус Умарк.
«Торпедо», одержавшее шестую победу подряд, в следующем матче 15 января сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». «Салават» на следующий день проведет гостевую встречу с «Барысом» из Астаны.
|12.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|1:6
|Торпедо НН
|(1:2, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Петерис Скудра
Вратари
|Никлас Сведберг
|Михаил Бирюков
|1-й период
|Иван Вишневский (С. Егоршев, Й. Норман)
|08:12
|12:08
|Линус Умарк (А. Логинов, К. Капризов)
|Денис Баранцев
|14:07
|16:15
|Томаш Мертль
|Картер Эштон (Б. Макмиллан, И. Вишневский)
|17:23
|2-й период
|Картер Эштон (И. Вишневский, Н. Жердев)
|20:55
|Денис Баранцев
|24:19
|28:04
|Энвер Лисин
|Денис Баранцев
|28:04
|28:37
|Игорь Григоренко
|Денис Баранцев (Б. Батлер, М. Осипов)
|33:56
|Иван Вишневский
|36:40
|3-й период
|Кирилл Ураков (В. Кулемин, Е. Мозер)
|46:01
|Данил Веряев (Д. Шуленин)
|56:34
|Брэндон Макмиллан
|58:18
Статистика
|9
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
|Главный судья
|Даниел Конц (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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