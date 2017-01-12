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12 января 2017, 19:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ, добившись шестой победы подряд

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» обыграли «Салават Юлаев» из Уфы в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты нижегородского <span class=error>Торпедо</span> обыграли <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> из Уфы в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Иван Вишневский (на 9-й минуте), Картер Эштон (18, 21), Денис Баранцев (34), Кирилл Ураков (47) и Данил Веряев (57). У «Салавата» на 13-й минуте отличился Линус Умарк.

«Торпедо», одержавшее шестую победу подряд, в следующем матче 15 января сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». «Салават» на следующий день проведет гостевую встречу с «Барысом» из Астаны.

12.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 1:6 Торпедо НН
(1:2, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Петерис Скудра
Вратари
Никлас Сведберг Михаил Бирюков
1-й период
Иван Вишневский (С. Егоршев, Й. Норман) 08:12
12:08 Линус Умарк (А. Логинов, К. Капризов)
Денис Баранцев 14:07
16:15 Томаш Мертль
Картер Эштон (Б. Макмиллан, И. Вишневский) 17:23
2-й период
Картер Эштон (И. Вишневский, Н. Жердев) 20:55
Денис Баранцев 24:19
28:04 Энвер Лисин
Денис Баранцев 28:04
28:37 Игорь Григоренко
Денис Баранцев (Б. Батлер, М. Осипов) 33:56
Иван Вишневский 36:40
3-й период
Кирилл Ураков (В. Кулемин, Е. Мозер) 46:01
Данил Веряев (Д. Шуленин) 56:34
Брэндон Макмиллан 58:18
Статистика
9 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Даниел Конц (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Торпедо НН
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