«Йокерит» уступил «Куньлуню», продлив серию из поражений в КХЛ до трех матчей

Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:3 (0:1, 2:1, 4:1). Шайбами в составе победителей отметились Чед Рау (на 30-й минуте), Мартин Бакош (33), Дамьен Флери (42), Томаш Марцинко (45), Тобиас Виклунд (47) и Томи Саллинен (59). У «Йокерита» забивали Брайан О’Нилл (12), Роопе Талая (25) и Вилле Лаюнен (54).

«Йокерит», уступивший в третьем матче подряд, в следующей игре 14 января встретится на выезде с «Адмиралом» из Владивостока. «Куньлунь» в этот же день примет минское «Динамо».