«Йокерит» уступил «Куньлуню», продлив серию из поражений в КХЛ до трех матчей
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Финский «Йокерит» уступил китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:3 (0:1, 2:1, 4:1). Шайбами в составе победителей отметились Чед Рау (на 30-й минуте), Мартин Бакош (33), Дамьен Флери (42), Томаш Марцинко (45), Тобиас Виклунд (47) и Томи Саллинен (59). У «Йокерита» забивали Брайан О’Нилл (12), Роопе Талая (25) и Вилле Лаюнен (54).
«Йокерит», уступивший в третьем матче подряд, в следующей игре 14 января встретится на выезде с «Адмиралом» из Владивостока. «Куньлунь» в этот же день примет минское «Динамо».
Главные тренеры
|Владимир Юрзинов
|Юкка Ялонен
Вратари
|Томи Кархунен
|Райан Запольски 58:05 (Р. Запольски 58:33)
|1-й период
|Брайан О`Нилл (П. Регин)
|11:49
|Сакари Салминен
|16:34
|2-й период
|21:17
|Томаш Марцинко
|21:17
|Томаш Марцинко
|Чарльз Геноуэй
|21:17
|Роопе Талая (Й. Ялванти, О. Лауридсен)
|24:03
|29:20
|Томаш Марцинко
|29:38
|Чад Рау (Ш. Коллинс)
|32:14
|Мартин Бакош (Я. Яласваара)
|3-й период
|Брайан О`Нилл
|40:20
|41:21
|Дамьен Флери (Т. Тайми, Т. Марцинко)
|44:43
|Томаш Марцинко (Д. Флери, М. Бакош)
|46:54
|Тобиас Виклунд (Т. Тайми, М. Бакош)
|Оливер Лауридсен
|48:14
|Вилле Лаюнен (П. Регин)
|53:15
|58:33
|п.в.
|Томи Саллинен (А. Поникаровский)
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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