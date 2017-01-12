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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28407276/
12 января 2017, 17:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Йокерит» уступил «Куньлуню», продлив серию из поражений в КХЛ до трех матчей

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Финский «Йокерит» уступил китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Пекине, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:3 (0:1, 2:1, 4:1). Шайбами в составе победителей отметились Чед Рау (на 30-й минуте), Мартин Бакош (33), Дамьен Флери (42), Томаш Марцинко (45), Тобиас Виклунд (47) и Томи Саллинен (59). У «Йокерита» забивали Брайан О’Нилл (12), Роопе Талая (25) и Вилле Лаюнен (54).

«Йокерит», уступивший в третьем матче подряд, в следующей игре 14 января встретится на выезде с «Адмиралом» из Владивостока. «Куньлунь» в этот же день примет минское «Динамо».

12.01.2017 14:30 Регулярный чемпионат LeSports Center
Куньлунь 6:3 Йокерит
(0:1, 2:1, 4:1)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Юкка Ялонен
Вратари
Томи Кархунен Райан Запольски 58:05 (Р. Запольски 58:33)
1-й период
Брайан О`Нилл (П. Регин) 11:49
Сакари Салминен 16:34
2-й период
21:17 Томаш Марцинко
21:17 Томаш Марцинко
Чарльз Геноуэй 21:17
Роопе Талая (Й. Ялванти, О. Лауридсен) 24:03
29:20 Томаш Марцинко
29:38 Чад Рау (Ш. Коллинс)
32:14 Мартин Бакош (Я. Яласваара)
3-й период
Брайан О`Нилл 40:20
41:21 Дамьен Флери (Т. Тайми, Т. Марцинко)
44:43 Томаш Марцинко (Д. Флери, М. Бакош)
46:54 Тобиас Виклунд (Т. Тайми, М. Бакош)
Оливер Лауридсен 48:14
Вилле Лаюнен (П. Регин) 53:15
58:33 п.в. Томи Саллинен (А. Поникаровский)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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Куньлунь
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