Анисимов: КХЛ изменила нарушение Голышева на «атаку игрока, не владеющего шайбой»

На 56-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Слованом» (3:2 ОТ) форвард гостей Анатолий Голышев провел силовой прием на Вацлаве Недоросте. Чех получил серьезную травму, а Голышев был удален до конца игры за «атаку в голову». В четверг исполнительный директор «Слована» по связям с КХЛ Алексей Яшкин сообщил, что у Недороста как минимум сотрясение мозга.

«Комиссия, которая сегодня рассматривала момент, переквалифицировала это нарушение “с атаки в голову” на “атаку игрока, не владеющего шайбой”, — сказал Анисимов по телефону. — О дальнейших дисциплинарных наказаниях я вам не могу сказать, потому что далее эпизод будет рассматривать СДК. Согласно регламенту, максимальная дисквалификация, которая может быть применена к Голышеву в таком случае, составляет три игры».

«В данном эпизоде идет атака игрока, не владеющего шайбой, потому что это был поздний силовой прием, — продолжил Анисимов. — Я могу понять арбитров, которые находились на льду и принимали решение назначить в эпизоде «удар в голову», тем более там (была) очевидная травма. Но Голышев не отрывает ноги, не делает движения, как мы говорим, «с юга на восток — с севера на запад».

Анисимов добавил, что важным фактором в эпизоде является фактор травмы, полученной Недоростом. «В данной ситуации он бьет поздно, человек уже отдал шайбу и расслабился, — отметил Анисимов. — У нас есть конкретное видео, где Недорост развернут лицом и видно, что он не только попадает в состояние нокаута, но и бьется головой об лед. Насколько известно, предварительный диагноз “сотрясение мозга” у Недороста подтвердился».