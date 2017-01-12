Яшкин: Хоккеист «Слована» Недорост пропустит минимум две недели
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий братиславского «Слована» Вацлав Недорост пропустит как минимум две недели из-за сотрясения мозга, полученного в результате силового приема форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор клуба по связям с КХЛ Алексей Яшкин.
На 56-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Слованом» (3:2 ОТ), состоявшегося в среду, форвард гостей Анатолий Голышев провел силовой прием на Недоросте. Чех получил серьезную травму, а Голышев был удален до конца игры.
«Сейчас он находится в больнице, диагноз до конца не ясен. У него точно есть сотрясение, а значит как минимум две недели он пропустит. Но более детально можно будет сказать только после того, как Недорост пройдет полноценное обследование. Что касается самого момента, то не хотел бы его комментировать. Есть дисциплинарный комитет, мы будем ждать его вердикта», — сказал Яшкин по телефону.
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