В Уфе установили ледяные скульптуры игроков и вмороженные в лёд свитера команд
Возле ледового дворца «Уфа-Арена» появились необычные ледяные скульптуры хоккеистов и вмороженные в лёд хоккейные свитера от каждой команды КХЛ, сообщается на официальном сайте Уфы.
Новое оформление арены приурочено к Неделе звёзд, которая пройдёт в Уфе
Установкой ледовых символов хоккейных клубов занимаются художники Ильшат Буляков и Марат Набиев вместе с сотрудниками коммунальных служб Советского района Уфы. Со стороны улицы Цюрупы расположены треугольные логотипы Молодёжной, Женской и Континентальной хоккейных лиг, а со стороны улицы Ленина появились шесть фигур хоккеистов.
«Болельщиков ждут матчи Женской хоккейной лиги и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter