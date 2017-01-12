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12 января 2017, 16:01 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В Уфе установили ледяные скульптуры игроков и вмороженные в лёд свитера команд

Возле ледового дворца «Уфа-Арена» появились необычные ледяные скульптуры хоккеистов и вмороженные в лёд хоккейные свитера от каждой команды КХЛ, сообщается на официальном сайте Уфы.

Новое оформление арены приурочено к Неделе звёзд, которая пройдёт в Уфе 15—22 января.

Установкой ледовых символов хоккейных клубов занимаются художники Ильшат Буляков и Марат Набиев вместе с сотрудниками коммунальных служб Советского района Уфы. Со стороны улицы Цюрупы расположены треугольные логотипы Молодёжной, Женской и Континентальной хоккейных лиг, а со стороны улицы Ленина появились шесть фигур хоккеистов.

«Болельщиков ждут матчи Женской хоккейной лиги и следж-хоккеистов, а также много других сюрпризов. Для юных почитателей хоккея в ледовом городке будут организованы культурно-массовые мероприятия, которые будут проводиться за два часа до начала матчей», — пояснил глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.
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