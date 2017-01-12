В Уфе установили ледяные скульптуры игроков и вмороженные в лёд свитера команд

Новое оформление арены приурочено к Неделе звёзд, которая пройдёт в Уфе 15—22 января .



Установкой ледовых символов хоккейных клубов занимаются художники Ильшат Буляков и Марат Набиев вместе с сотрудниками коммунальных служб Советского района Уфы. Со стороны улицы Цюрупы расположены треугольные логотипы Молодёжной, Женской и Континентальной хоккейных лиг, а со стороны улицы Ленина появились шесть фигур хоккеистов.



«Болельщиков ждут матчи Женской хоккейной лиги и следж-хоккеистов, а также много других сюрпризов. Для юных почитателей хоккея в ледовом городке будут организованы культурно-массовые мероприятия, которые будут проводиться за два часа до начала матчей», — пояснил глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.