Крэйг Вудкрофт: Мы не смогли заплатить нужную цену за победу

Поздравляю тренера и игроков соперников с победой. Мы всегда говорим команде: «Планируй свою работу и работай по плану». Сегодня мы не были готовы работать по плану, не смогли заплатить нужную цену за победу. Мы получили то, что заслужили. Соперник работал больше нас, во многих моментах нас переигрывал. Мы уступили во многих противостояниях и не играли так, как должны были, чтобы превзойти «Амур», — цитирует Вудкрофта hcdinamo.by.