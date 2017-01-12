Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28405645/
12 января 2017, 15:36 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Андрей Мартемьянов: «Амур» терпеливо играл и смог победить минчан

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду в трудную минуту. У нас тяжелый период, мы боремся за каждое очко. Конечно, надо поблагодарить и наших парней. Самоотдача сегодня была на самом высоком уровне. Конечно, где-то были ошибки в защите, не до конца концентрировались в завершении, но мы терпеливо играли и смогли победить, — цитирует Мартемьянова hcdinamo.by.

Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ