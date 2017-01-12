Андрей Мартемьянов: «Амур» терпеливо играл и смог победить минчан

Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду в трудную минуту. У нас тяжелый период, мы боремся за каждое очко. Конечно, надо поблагодарить и наших парней. Самоотдача сегодня была на самом высоком уровне. Конечно, где-то были ошибки в защите, не до конца концентрировались в завершении, но мы терпеливо играли и смогли победить, — цитирует Мартемьянова hcdinamo.by.