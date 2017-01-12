Шансы «Спартака» и «Витязя». Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Запад

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный мастер спорта Александр Гуськов, трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.



— Какая команда, находящееся сейчас в «восьмёрке», вряд ли сможет удержать позиции?



Гуськов: Борьба будет продолжаться до последнего матча. Я бы поставил на один уровень «Сочи» и «Йокерит». «Йокерит» — довольно непредсказуемая команда, которую, на мой взгляд, тяжело прочитать. Никто не знает, что могут выкинуть европейские команды в любую секунду.



Тренеры, готовясь к матчу, указывают, что нужно закрыть первое, второе звено. А у «Йокерита» эти звенья равные. Есть лидер Петер Регин. Он — лидер, бомбардир, но другие хоккеисты также могут исход встречи решить в свою пользу. Более непредсказуемой команды у нас в чемпионате нет. Сочинцы же со дня своего основания попадают плей-офф. Я могу назвать их рабочей командой. Да, там есть игроки, которые выступали на многих уровнях и всё доказали. Но их недостаточно, чтобы называть «Сочи» звёздной командой, способной решать высокие задачи. Высокие задачи — это завоевание Кубка Гагарина. Учитывая их состав, что команда была не так давно организована, сочинцы показывают добротный хоккей. Эти команды берут не столько классом, сколько работоспособностью, умением держаться до последней минуты, выцарапывать очки. От этих компонентов будет зависеть то место, на котором они окажутся.



Бадюков: У «Сочи» наименьшие шансы. Команде предстоит непростая выездная серия, к тому же два матча со «Спартаком» — непосредственным конкурентом. Стабильно сочинцы пока не играют. Явный претендент на плей-офф — это «Йокерит».

Кожевников: Почему кто-то не должен удержать позиции? Все стремятся закрепиться в зоне плей-офф, никто не хочет выпадать. У кого-то просто календарь попроще, у кого-то тяжелее, но, в целом, шансы у всех равные.



— Если шансы у команды с 10 по 13-е место в турнирной таблице попасть в плей-офф?



Гуськов: «Спартак» ещё теоретически может побороться, поэтому оставлю красно-белых в претендентах на плей-офф. Если они сумеют зацепиться, схватиться зубами за последний шанс, то они могут его использовать. У остальных шансы исчерпаны.



Бадюков: Вряд ли. У «Слована» шансов нет, у «Спартака» большой отрыв всё-таки. В начале сезона красно-белые были недоукомплектованы. Да и сейчас забивает в основном только первое звено, но состав более менее стабилизировался. Если бы они изначально играли тем составом, который сейчас есть, то были бы в зоне плей-офф. Они и сейчас борются, но шансов почти нет. Перестановки повлияли на команду, я даже не беру сейчас в расчёт отставку Титова. При нём «Спартак» тоже неплохо играл, просто не хватало хорошего второго звена и было много травм. Сейчас и Потапов и Глазачев себя проявляют, правда Константин повреждение получил.



Кожевников: Маловероятно. Тот же «Спартак» иногда проводит классный матч, а иногда проваливает игру. И смысл им выходить в плей-офф? Красно-белым не хватает стабильности. Один Стоа забивает и всё, хотя с таким составом нужно было попадать в первую «восьмёрку». Но команде только два года, она ещё создаётся. У «Северстали» есть огромное желание, ребята до конца сражаются. В среду в невероятно упорной борьбе обыграли «Сибирь».

— Каковы шансы «Витязя» впервые в истории участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина?



Гуськов: «Витязь» должен попасть в «восьмёрку», потому что он показывает неплохую игру. Подольск кардинально поменял концепцию. Все мы знаем, как команда выглядела в предыдущие годы, в большей степени показывая силовой хоккей. Сейчас «Витязь» выглядит как команда, которая может решать большие задачи. Да, бывают провальные игры, но в основном они достаточно ровно играют у себя дома. Я думаю, что это происходит за счёт волевых качеств игроков, которые там собраны, за счёт тренерского штаба. Валерий Белов привнёс изюминку в игру «Витязя».

Бадюков: Высокие! Очень хороший сезон проводит Миро Аалтонен, и в сборной у него всё отлично складывается, и в клубе. Копейкин переживает вторую молодость. Кемпе здорово смотрится. Звено Копейкин — Аалтонен — Кемпе делает основной задел. Плюс Максим Афиногенов проводит свой лучший сезон в КХЛ. Фундамент, который заложил летом Белов, виден, работа над обороной проделана. Нужно отметить и вратаря Сятери, ему помогает вся команда. У «Витязя» с физикой всё хорошо — это заслуга главного тренера.