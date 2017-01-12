Шансы «Спартака» и «Витязя». Кто попадёт в плей-офф КХЛ? Запад
Гуськов, Бадюков, Кожевников — о призрачных шансах «Спартака» и «Северстали», прогрессе «Витязя» и о том, останется ли в восьмёрке «Сочи».
В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» — заслуженный мастер спорта Александр Гуськов, трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
— Какая команда, находящееся сейчас в «восьмёрке», вряд ли сможет удержать позиции?
Гуськов: Борьба будет продолжаться до последнего матча. Я бы поставил на один уровень «Сочи» и «Йокерит». «Йокерит» — довольно непредсказуемая команда, которую, на мой взгляд, тяжело прочитать. Никто не знает, что могут выкинуть европейские команды в любую секунду.
Тренеры, готовясь к матчу, указывают, что нужно закрыть первое, второе звено. А у «Йокерита» эти звенья равные. Есть лидер Петер Регин. Он — лидер, бомбардир, но другие хоккеисты также могут исход встречи решить в свою пользу. Более непредсказуемой команды у нас в чемпионате нет. Сочинцы же со дня своего основания попадают
Бадюков: У «Сочи» наименьшие шансы. Команде предстоит непростая выездная серия, к тому же два матча со «Спартаком» — непосредственным конкурентом. Стабильно сочинцы пока не играют. Явный претендент на
Кожевников: Почему
— Если шансы у команды с 10 по 13-е место в турнирной таблице попасть в
Гуськов: «Спартак» ещё теоретически может побороться, поэтому оставлю
Бадюков: Вряд ли. У «Слована» шансов нет, у «Спартака» большой отрыв
Кожевников: Маловероятно. Тот же «Спартак» иногда проводит классный матч, а иногда проваливает игру. И смысл им выходить в
— Каковы шансы «Витязя» впервые в истории участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина?
Гуськов: «Витязь» должен попасть в «восьмёрку», потому что он показывает неплохую игру. Подольск кардинально поменял концепцию. Все мы знаем, как команда выглядела в предыдущие годы, в большей степени показывая силовой хоккей. Сейчас «Витязь» выглядит как команда, которая может решать большие задачи. Да, бывают провальные игры, но в основном они достаточно ровно играют у себя дома. Я думаю, что это происходит за счёт волевых качеств игроков, которые там собраны, за счёт тренерского штаба. Валерий Белов привнёс изюминку в игру «Витязя».
Бадюков: Высокие! Очень хороший сезон проводит Миро Аалтонен, и в сборной у него всё отлично складывается, и в клубе. Копейкин переживает вторую молодость. Кемпе здорово смотрится. Звено Копейкин — Аалтонен — Кемпе делает основной задел. Плюс Максим Афиногенов проводит свой лучший сезон в КХЛ. Фундамент, который заложил летом Белов, виден, работа над обороной проделана. Нужно отметить и вратаря Сятери, ему помогает вся команда. У «Витязя» с физикой всё хорошо — это заслуга главного тренера.
Кожевников: Большие шансы, они очень хотят попасть в
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