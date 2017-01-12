Хоккеисты минского «Динамо» с поражения от «Амура» начали выездную серию

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Перед встречей с «Амуром» в состав «Динамо» вернулся Мэтт Эллисон, который отбыл трехматчевую дисквалификацию. Однако форвард не смог помочь белорусской команде добиться успеха в Хабаровске.

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо-Минск» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Хабаровск. «Платинум-Арена». 6300 зрителей.

«Амур»: Метсола; Коларж — Лютов, Зогорна — Рамстедт — Куусела; Атюшов — Малевич, Влад. Ушенин — Вяч. Ушенин — Бывальцев; Горохов — Кондратьев, Капустин — Попов — Литовченко; Назаров — Крысанов — Романцев; Елесин, Заседа.

«Динамо-Минск»: Скривенс; Лисовец — Граборенко, Павлович — С. Костицын — Петтерссон; Граньяни — Коробов, Гаврус — Эллисон — Палушай; Готовец — Хенкель, Комаров — Стась — Матерухин; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.

Шайба: 1:0 — Литовченко (50.36).

Броски: 30 — 33.

Штраф: 4 — 2.

Матч на «Платинум-Арене» получился не самым результативным. Обе команды на старте игры уделили больше внимания защите собственных ворот. Первый опасный момент минчане создали на 10-й минуте, когда шайба после броска Александра Матерухина угодила в штангу. Хабаровчане ответили острым выпадом Владислава Ушенина. От гола динамовцев спасла лишь отменная реакция Бена Скривенса.

Во втором периоде подопечные Крэйга Вудкрофта активнее соперников действовали в нападении, но отличиться заброшенной шайбой не сумели. Единственный гол во встрече состоялся в заключительные двадцать минут игры. Защитник «Динамо» Дмитрий Коробов допустил ошибку в средней зоне, пытаясь пробросить шайбу себе на ход. В итоге Вячеслав Литовченко убежал один на один с Беном Скривенсом и переиграл вратаря минчан — 1:0. Под занавес матча «Динамо» постаралось активнее действовать у ворот «Амура», но сравнять счет белорусской команде не удалось.

Следующий матч выездной серии «зубры» проведут в Пекине, где 14 января встретятся с хоккеистами «Кунльлуня».