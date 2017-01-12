Рижское «Динамо» победило «Адмирал» в выездном матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение владивостокскому «Адмиралу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе рижан шайбы забросили Филипп Толузаков (16-я минута) и Тим Сестито (23, 42). Автором единственного гола у хозяев стал Александр Горшков (27).
В следующем матче 14 января рижское «Динамо» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром», а «Адмирал» в этот же день примет хельсинкский «Йокерит».
|12.01.2017 12:30
|Зрители 5007
|Регулярный чемпионат
|"Фетисов Арена"
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Нормундс Сейейс
Вратари
|Игорь Бобков 57:33
|Янис Калныньш
|1-й период
|Кристапс Зиле
|07:01
|07:44
|Джеймс Райт
|Виталий Павлов
|09:00
|14:36
|Антон Волченков
|Филипп Толузаков (К. Гиллис, К. Редлихс)
|15:50
|Кристапс Зиле
|16:01
|Микелис Редлихс
|17:32
|Гунтис Галвиньш
|18:01
|19:06
|Дамир Жафяров
|2-й период
|Тим Сестито (Р. Липсбергс)
|22:11
|26:41
|Александр Горшков (В. Александров, Д. Саюстов)
|30:39
|Джонатон Блум
|33:28
|Виктор Александров
|Виталий Павлов
|35:52
|3-й период
|Тим Сестито (Ф. Толузаков, К. Гиллис)
|41:50
|50:14
|Сергей Барбашев
|Тим Сестито
|57:29
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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