Рижское «Динамо» победило «Адмирал» в выездном матче чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе рижан шайбы забросили Филипп Толузаков (16-я минута) и Тим Сестито (23, 42). Автором единственного гола у хозяев стал Александр Горшков (27).

В следующем матче 14 января рижское «Динамо» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром», а «Адмирал» в этот же день примет хельсинкский «Йокерит».