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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28405203/
12 января 2017, 15:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Рижское «Динамо» победило «Адмирал» в выездном матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение владивостокскому «Адмиралу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в четверг во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе рижан шайбы забросили Филипп Толузаков (16-я минута) и Тим Сестито (23, 42). Автором единственного гола у хозяев стал Александр Горшков (27).

В следующем матче 14 января рижское «Динамо» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром», а «Адмирал» в этот же день примет хельсинкский «Йокерит».

12.01.2017 12:30 Зрители 5007 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 1:3 Динамо Р
(0:1, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Александр Андриевский Нормундс Сейейс
Вратари
Игорь Бобков 57:33 Янис Калныньш
1-й период
Кристапс Зиле 07:01
07:44 Джеймс Райт
Виталий Павлов 09:00
14:36 Антон Волченков
Филипп Толузаков (К. Гиллис, К. Редлихс) 15:50
Кристапс Зиле 16:01
Микелис Редлихс 17:32
Гунтис Галвиньш 18:01
19:06 Дамир Жафяров
2-й период
Тим Сестито (Р. Липсбергс) 22:11
26:41 Александр Горшков (В. Александров, Д. Саюстов)
30:39 Джонатон Блум
33:28 Виктор Александров
Виталий Павлов 35:52
3-й период
Тим Сестито (Ф. Толузаков, К. Гиллис) 41:50
50:14 Сергей Барбашев
Тим Сестито 57:29
Статистика
12 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
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