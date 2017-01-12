КХЛ. Минское «Динамо» с минимальным счетом уступило «Амуру» на выезде
Минское «Динамо» проиграло «Амуру» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1. Отметим, что два предыдущих аналогичных визита «зубров» на Дальний Восток увенчались поражениями с одинаковым счетом — 2:4.
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АМУР — ДИНАМО Мн — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
ХАБАРОВСК. «Платинум Арена». Начало — в 12.30.
АМУР: Метсола; Коларж — Лютов, Зогорна — Рамстедт — Куусела; Атюшов — Малевич, Влад. Ушенин — Вяч. Ушенин — Бывальцев; Горохов — Кондратьев, Капустин — В. Попов — Литовченко; Назаров — Крысанов — Романцев; Елесин, Заседа.
ДИНАМО Мн: Скривенс; Лисовец — Граборенко, Павлович — С. Костицын — Петтерссон; Граньяни — Коробов, Гаврус — Эллисон — Палушай; Готовец — Хенкель, Комаров — Стась — Матерухин; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.
ШАЙБА: 1:0 — Литовченко (50.36).
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