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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28403236/
12 января 2017, 13:22 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шведский форвард Эдвин Хедберг расторг контракт с клубом КХЛ «Медвешчак»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Шведский нападающий «Медвешчака» Эдвин Хедберг покинул загребский хоккейный клуб, сообщается на официальном сайте хорватской команды, выступающей в КХЛ.

Отмечается, что 22-летний игрок воспользовался опцией в контракте, которая позволяет разорвать его, в случае если к 10 января команда будет занимать ниже восьмого места в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, и перейти в шведский клуб.

Двустороннее соглашение Хедберга с «Медвешчаком», который с 62 очками занимает 11-е место на Западе в КХЛ, было рассчитано до конца апреля 2018 года.

Хедберг перешел в «Медвешчак» в 2014 году. В общей сложности он провел в КХЛ 134 игры и набрал 44 очка (20 шайб + 24 передачи), включая 11 в этом сезоне.

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