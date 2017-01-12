Шведский форвард Эдвин Хедберг расторг контракт с клубом КХЛ «Медвешчак»

Отмечается, что 22-летний игрок воспользовался опцией в контракте, которая позволяет разорвать его, в случае если к 10 января команда будет занимать ниже восьмого места в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, и перейти в шведский клуб.

Двустороннее соглашение Хедберга с «Медвешчаком», который с 62 очками занимает 11-е место на Западе в КХЛ, было рассчитано до конца апреля 2018 года.

Хедберг перешел в «Медвешчак» в 2014 году. В общей сложности он провел в КХЛ 134 игры и набрал 44 очка (20 шайб + 24 передачи), включая 11 в этом сезоне.