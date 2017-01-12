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12 января 2017, 12:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Адмирал» подал заявку на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году

Генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов представил лиге все заявочные документы и показал презентацию Недели звёзд, которую хочет провести у себя Владивосток в олимпийском 2018-м году.

«Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя Матч звёзд КХЛ с Неделей звёзд хоккея, а также рабочую версию презентации. Мы первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде Недели звёзд: и Кубок Вызова МХЛ, и женский Матч звёзд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, Матч звёзд КХЛ.

Хотим пригласить звёзд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей во Владивостоке и мини-сбор перед Олимпиадой в Корее. Мы готовы и “Зимнюю классику” сделать, сыграв на берегу Тихого океана с “Амуром” или “Куньлунем”. Для нас Неделя звёзд — это титульное и уникальное событие. Это шанс на мощнейший рывок в развитии хоккея на Дальнем Востоке, это возможность стать большой хоккейной точкой на карте мира раз и навсегда.
Решение о месте проведения Матча или Недели звёзд — 2018 КХЛ примет в конце февраля — начале марта. Во время Недели звёзд — 2017 19 или 20 января мы презентуем наш проект в Уфе», — цитирует Спокойнова пресс-служба клуба.

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