«Адмирал» подал заявку на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году
Генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов представил лиге все заявочные документы и показал презентацию Недели звёзд, которую хочет провести у себя Владивосток в олимпийском 2018-м году.
«Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя Матч звёзд КХЛ с Неделей звёзд хоккея, а также рабочую версию презентации. Мы первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде Недели звёзд: и Кубок Вызова МХЛ, и женский Матч звёзд, и поединок
Хотим пригласить звёзд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей во Владивостоке и
Решение о месте проведения Матча или Недели звёзд — 2018 КХЛ примет в конце февраля — начале марта. Во время Недели звёзд — 2017 19 или 20 января мы презентуем наш проект в Уфе», — цитирует Спокойнова
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter