«Адмирал» подал заявку на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году

«Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя Матч звёзд КХЛ с Неделей звёзд хоккея, а также рабочую версию презентации. Мы первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде Недели звёзд: и Кубок Вызова МХЛ, и женский Матч звёзд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, Матч звёзд КХЛ.



Хотим пригласить звёзд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей во Владивостоке и мини-сбор перед Олимпиадой в Корее. Мы готовы и “Зимнюю классику” сделать, сыграв на берегу Тихого океана с “Амуром” или “Куньлунем”. Для нас Неделя звёзд — это титульное и уникальное событие. Это шанс на мощнейший рывок в развитии хоккея на Дальнем Востоке, это возможность стать большой хоккейной точкой на карте мира раз и навсегда.

Решение о месте проведения Матча или Недели звёзд — 2018 КХЛ примет в конце февраля — начале марта. Во время Недели звёзд — 2017 19 или 20 января мы презентуем наш проект в Уфе», — цитирует Спокойнова пресс-служба клуба.