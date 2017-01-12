Ларионов: Вратарю Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборной РФ по хоккею

Основными голкиперами национальной команды на данный момент являются Илья Сорокин из ЦСКА и Игорь Шестеркин из СКА. «Когда тебе 19 лет, ты всегда стараешься смотреть на то, что тебя окружает. Я помню, как прекрасно он провел первую часть сезона в Магнитогорске, и, думаю, ему по силам в этом году побороться и за место во взрослой сборной, потому что парень психологически очень сильный и не ломается по ходу матчей, — сказал Ларионов. — Его сильное качество в том, что он готов после одного-двух пропущенных голов вернуться на свой уровень и продолжать «тащить».

Самсонов провел шесть матчей на молодежном первенстве мира, проходившем в канадских Торонто и Монреале. В прошлом году голкипер стал серебряным призером турнира. В текущем сезоне он провел за «Металлург» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги 19 матчей, в которых пропускал в среднем 2,06 шайбы.

«Считаю, что он провел выдающийся турнир (чемпионат мира) во всех отношениях. Было понятно, что самый главный аспект — это психология, и насколько команда была готова бороться за самые высокие места. Здесь всегда присутствует задача иметь сильного вратаря, который может выручить тогда, когда нужно, что он и делал, потому как объем работы он проделал колоссальнейший. Если ты в ходе игры передаешь уверенность своей команде, то это дает импульс партнерам поверить в свои силы и бороться на равных».

Нынешнее соглашение Самсонова с «Металлургом» истекает в 2018 году. Вратарь был в 2015 году задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в первом раунде под 22-м номером.

«О его отъезде пока рано говорить. Когда мы рассуждаем о вратаре неординарного таланта, он должен играть там, где самый лучший хоккей, и на этом этапе он играет там, где он должен играть, но в дальнейшем ему нужен новый вызов. А таким вызовом является НХЛ — ему еще играть год, а там будет понятно. В этом возрасте многие вещи меняются, и зная его мечту и характер, я не вижу проблем в том, что парень будет расти, станет ведущим вратарем, как в “Магнитке” так и в молодежной сборной России», — отметил Ларионов.