Ларионов: Вратарю Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборной РФ по хоккею
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарю магнитогорского «Металлурга» Илье Самсонову, ставшему бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года, по силам побороться за место во взрослой национальной команде страны. Такое мнение ТАСС высказал агент игрока, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
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Основными голкиперами национальной команды на данный момент являются Илья Сорокин из ЦСКА и Игорь Шестеркин из СКА. «Когда тебе 19 лет, ты всегда стараешься смотреть на то, что тебя окружает. Я помню, как прекрасно он провел первую часть сезона в Магнитогорске, и, думаю, ему по силам в этом году побороться и за место во взрослой сборной, потому что парень психологически очень сильный и не ломается по ходу матчей, — сказал Ларионов. — Его сильное качество в том, что он готов после
Самсонов провел шесть матчей на молодежном первенстве мира, проходившем в канадских Торонто и Монреале. В прошлом году голкипер стал серебряным призером турнира. В текущем сезоне он провел за «Металлург» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги 19 матчей, в которых пропускал в среднем 2,06 шайбы.
«Считаю, что он провел выдающийся турнир (чемпионат мира) во всех отношениях. Было понятно, что самый главный аспект — это психология, и насколько команда была готова бороться за самые высокие места. Здесь всегда присутствует задача иметь сильного вратаря, который может выручить тогда, когда нужно, что он и делал, потому как объем работы он проделал колоссальнейший. Если ты в ходе игры передаешь уверенность своей команде, то это дает импульс партнерам поверить в свои силы и бороться на равных».
Нынешнее соглашение Самсонова с «Металлургом» истекает в 2018 году. Вратарь был в 2015 году задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в первом раунде под 22-м номером.
«О его отъезде пока рано говорить. Когда мы рассуждаем о вратаре неординарного таланта, он должен играть там, где самый лучший хоккей, и на этом этапе он играет там, где он должен играть, но в дальнейшем ему нужен новый вызов. А таким вызовом является НХЛ — ему еще играть год, а там будет понятно. В этом возрасте многие вещи меняются, и зная его мечту и характер, я не вижу проблем в том, что парень будет расти, станет ведущим вратарем, как в “Магнитке” так и в молодежной сборной России», — отметил Ларионов.
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