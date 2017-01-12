КХЛ. «Амур» — «Динамо» Минск. Сергей Костицын сыграет в тройке с Павловичем и Петтерссоном
Наставники «Амура» и минского «Динамо» Андрей Мартемьянов и Крэйг Вудкрофт назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ. Начало — в 12.30 по белорусскому времени.
АМУР: Метсола (Андрюхов); Коларж — Лютов, Зогорна — Рамстедт — Куусела; Атюшов — Малевич, Влад. Ушенин — Вяч. Ушенин — Бывальцев; Горохов — Кондратьев, Капустин — В. Попов — Литовченко; Назаров — Крысанов — Романцев; Елесин, Заседа.
ДИНАМО Мн: Скривенс (Лаланд); Лисовец — Граборенко, Павлович — С. Костицын — Петтерссон; Граньяни — Коробов, Гаврус — Эллисон — Палушай; Готовец — Хенкель, Комаров — Стась — Матерухин; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.
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