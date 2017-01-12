Подопечные Крэйга Вудкрофта сегодня отправилась в Хабаровск, где 12 января встретятся с местным «Амуром» (12.30), 14 января в Пекине минчане сыграют с «Куньлунем» (12.30) и 16 января во Владивостоке — с «Адмиралом» (12.30).