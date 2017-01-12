Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28402477/
12 января 2017, 12:22 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

КХЛ. «Амур» — «Динамо» Минск. Сергей Костицын сыграет в тройке с Павловичем и Петтерссоном

Наставники «Амура» и минского «Динамо» Андрей Мартемьянов и Крэйг Вудкрофт назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ. Начало — в 12.30 по белорусскому времени.

АМУР: Метсола (Андрюхов); Коларж — Лютов, Зогорна — Рамстедт — Куусела; Атюшов — Малевич, Влад. Ушенин — Вяч. Ушенин — Бывальцев; Горохов — Кондратьев, Капустин — В. Попов — Литовченко; Назаров — Крысанов — Романцев; Елесин, Заседа.

ДИНАМО Мн: Скривенс (Лаланд); Лисовец — Граборенко, Павлович — С. Костицын — Петтерссон; Граньяни — Коробов, Гаврус — Эллисон — Палушай; Готовец — Хенкель, Комаров — Стась — Матерухин; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.

Амур
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» отправились в выездное турне без Роба Клинкхаммера

Хоккеисты минского «Динамо» отправились в выездное турне без Роба Клинкхаммера

Подопечные Крэйга Вудкрофта сегодня отправилась в Хабаровск, где 12 января встретятся с местным «Амуром» (12.30), 14 января в Пекине минчане сыграют с «Куньлунем» (12.30) и 16 января во Владивостоке — с «Адмиралом» (12.30).
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ