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12 января 2017, 10:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Медвешчака» Хедберг продолжит карьеру в Швеции

Нападающий «Медвешчака» Эдвин Хедберг продолжит карьеру в шведском «Рёгле», сообщается на официальном сайте загребского клуба.

22-летний швед задействовал пункт своего контракта, который позволяет ему вернуться в чемпионат Швеции, если «Медвешчак» будет находиться за пределами плей-офф к 10 января.

Хедберг выступал за «Медвешчак» с сезона-2014/15, провёл за это время 134 матча и набрал 44 (20+24) очка.

Команда Горди Дуайера занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 62 очка после 49 матчей, и отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков.

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