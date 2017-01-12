Нападающий «Медвешчака» Хедберг продолжит карьеру в Швеции
Нападающий «Медвешчака» Эдвин Хедберг продолжит карьеру в шведском «Рёгле», сообщается на официальном сайте загребского клуба.
22-летний швед задействовал пункт своего контракта, который позволяет ему вернуться в чемпионат Швеции, если «Медвешчак» будет находиться за пределами
Хедберг выступал за «Медвешчак» с сезона-2014/15, провёл за это время 134 матча и набрал 44 (20+24) очка.
Команда Горди Дуайера занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 62 очка после 49 матчей, и отстаёт от зоны
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