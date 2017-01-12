Владивостокский «Адмирал» начинает первую домашнюю серию этого года

12 января владивостокский «Адмирал» продолжит сезон регулярного чемпионата КХЛ очередной домашней серией, в которой постарается взять нужные очки для закрепления места в зоне плей-офф.

В четверг, 12 января, приморская команда начнёт домашнюю серию разогревом против аутсайдера западной конференции — рижского «Динамо». От латышей, конечно, можно ждать сюрпризов и яростной борьбы, но, скорее всего, для «Адмирала» это состязание станет разгоночным в домашней трёхматчевой серии, которое поможет закрепиться в зоне плей-офф.

В субботу, 14 января, к нам приедет финский «Йокерит». Северяне идут на седьмой строчке в западной конференции, набрав после 46 игр 73 очка. По статистике финны не превосходят приморцев, а разница шайб так вообще на стороне клуба из Владивостока, но по показателям очных встреч «Йокерит» явно впереди: 4 победы в 4 матчах с общей разницей в 11 шайб. Если «Адмирал» намерен порадовать публику выходом в плей-офф, придётся выжать из себя максимум и прервать эту чёрную финскую серию.

16 января состоится кульминация домашней серии. На «Фетисов Арену» пожалуют столичные белорусы, возглавляемые канадским генералом Крейгом Вудкрофтом. Минское «Динамо» — крепкий середняк западной конференции, располагается на шестой строчке. Статистика белорусов лучше, чем у приморской команды: разница шайб — 9 против «-2» у приморской команды, набранных очков в 45 играх 77 против 67 в 48 матчах у «Адмирала». Но в очных встречах статистика на стороне приморцев: из семи матчей только два выиграли белорусы, а во Владивостоке они были биты три раза, два из которых с огромным счётом.