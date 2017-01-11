Дубли Боченски и Доуса принесли «Барысу» победу над «Медвешчаком» в Загребе
Хоккеисты «Барыса» одержали победу над хорватским «Медвешчаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила в Загребе в ночь с 11 на 12 января и завершилась со счетом 5:4 в пользу астанинского клуба.
В первом периоде команды не смогли отличиться, зато результативным получился второй. Счет был открыт на 29-й минуте, а автором шайбы стал капитан «Барыса» Брэндон Боченски. Довольно быстро «Медвешчак» восстановил равновесие — на 31-й минуте большинство использовал Александр Жиру, но спустя 40 секунд преимущество в одного игрока реализовал уже Боченски.
Богатым на события получился и третий период, по ходу которого «Барыс» едва не упустил победу. На шайбу Найджела Доуса на 44-й минуте у «Медвешчака» ответили Кирилл Воронин на 45-й и Иржи Смейкал на 52-й, сделавший счет 3:3.
В самой концовке «Барыс» смог довести матч до победу. На 57-й минуте дубль оформил Доус, а на 59-й уже пустые ворота поразил канадец Бренадан Шиннимин. Все, что удалось «Медвешчаку» — это сократить отставание благодаря шайбе Горана Безины в большинстве за 40 секунд до сирены.
Для «Барыса» эта победа стала 24-й в сезоне — с 71 очком астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Медвешчак», потерпевший 28-е поражение, с 62 баллами занимает десятую строчку на Западе.
Следующий матч «Барыс» проведет в ночь с 13 на 14 января в Братиславе. Игра со «Слованом» начнется в 00:00 по времени Астаны.
|Горди Дуайер
|Эдуард Занковец
|Майкл Гарнетт 57:42 (М. Гарнетт 58:06-58:37, М. Гарнетт 59:20-59:23)
|Хенрик Карлссон
|2-й период
|Брэндон Боченски
|28:57
|Мартен Сан-Пьер
|29:14
|30:52
|Александр Жиру (К. Геноуэй, Ф. Паре)
|31:01
|Лукас Лессио
|Брэндон Боченски (Н. Доус)
|31:34
|3-й период
|Найджел Доус (Б. Боченски, Д. Бойд)
|43:38
|44:36
|Кирилл Воронин (М. Глумак)
|51:08
|Иржи Смейкал (Я. Крейчик, М. Катич)
|Константин Пушкарев
|53:24
|Найджел Доус (К. Даллмэн, Б. Боченски)
|56:13
|Константин Пушкарев
|57:21
|Брендан Шиннимин
|п.в.
|58:06
|59:20
|Горан Безина (Л. Лессио, Я. Крейчик)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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