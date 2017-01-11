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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28397332/
11 января 2017, 23:54 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Дубли Боченски и Доуса принесли «Барысу» победу над «Медвешчаком» в Загребе

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над хорватским «Медвешчаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Астанинский клуб по ходу игры позволил сопернику отыграть две шайбы. Увеличить
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Игра проходила в Загребе в ночь с 11 на 12 января и завершилась со счетом 5:4 в пользу астанинского клуба.

В первом периоде команды не смогли отличиться, зато результативным получился второй. Счет был открыт на 29-й минуте, а автором шайбы стал капитан «Барыса» Брэндон Боченски. Довольно быстро «Медвешчак» восстановил равновесие — на 31-й минуте большинство использовал Александр Жиру, но спустя 40 секунд преимущество в одного игрока реализовал уже Боченски.

Богатым на события получился и третий период, по ходу которого «Барыс» едва не упустил победу. На шайбу Найджела Доуса на 44-й минуте у «Медвешчака» ответили Кирилл Воронин на 45-й и Иржи Смейкал на 52-й, сделавший счет 3:3.

В самой концовке «Барыс» смог довести матч до победу. На 57-й минуте дубль оформил Доус, а на 59-й уже пустые ворота поразил канадец Бренадан Шиннимин. Все, что удалось «Медвешчаку» — это сократить отставание благодаря шайбе Горана Безины в большинстве за 40 секунд до сирены.

Для «Барыса» эта победа стала 24-й в сезоне — с 71 очком астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Медвешчак», потерпевший 28-е поражение, с 62 баллами занимает десятую строчку на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет в ночь с 13 на 14 января в Братиславе. Игра со «Слованом» начнется в 00:00 по времени Астаны.

11.01.2017 21:00 Регулярный чемпионат Dom Sportova
Медвешчак 4:5 Барыс
(0:0, 1:2, 3:3)
Главные тренеры
Горди Дуайер Эдуард Занковец
Вратари
Майкл Гарнетт 57:42 (М. Гарнетт 58:06-58:37, М. Гарнетт 59:20-59:23) Хенрик Карлссон
2-й период
Брэндон Боченски 28:57
Мартен Сан-Пьер 29:14
30:52 Александр Жиру (К. Геноуэй, Ф. Паре)
31:01 Лукас Лессио
Брэндон Боченски (Н. Доус) 31:34
3-й период
Найджел Доус (Б. Боченски, Д. Бойд) 43:38
44:36 Кирилл Воронин (М. Глумак)
51:08 Иржи Смейкал (Я. Крейчик, М. Катич)
Константин Пушкарев 53:24
Найджел Доус (К. Даллмэн, Б. Боченски) 56:13
Константин Пушкарев 57:21
Брендан Шиннимин п.в. 58:06
59:20 Горан Безина (Л. Лессио, Я. Крейчик)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Анонс матча КХЛ «Медвешчак» — «Барыс»

Анонс матча КХЛ «Медвешчак» — «Барыс»

Сегодня в 23:50 по времени Астаны из Загреба начнётся трансляция матча «Барыса» против местного «Медвешчака». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Kazsport» и «КХЛ ТВ».
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