Дубли Боченски и Доуса принесли «Барысу» победу над «Медвешчаком» в Загребе

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Игра проходила в Загребе в ночь с 11 на 12 января и завершилась со счетом 5:4 в пользу астанинского клуба.

В первом периоде команды не смогли отличиться, зато результативным получился второй. Счет был открыт на 29-й минуте, а автором шайбы стал капитан «Барыса» Брэндон Боченски. Довольно быстро «Медвешчак» восстановил равновесие — на 31-й минуте большинство использовал Александр Жиру, но спустя 40 секунд преимущество в одного игрока реализовал уже Боченски.

Богатым на события получился и третий период, по ходу которого «Барыс» едва не упустил победу. На шайбу Найджела Доуса на 44-й минуте у «Медвешчака» ответили Кирилл Воронин на 45-й и Иржи Смейкал на 52-й, сделавший счет 3:3.

В самой концовке «Барыс» смог довести матч до победу. На 57-й минуте дубль оформил Доус, а на 59-й уже пустые ворота поразил канадец Бренадан Шиннимин. Все, что удалось «Медвешчаку» — это сократить отставание благодаря шайбе Горана Безины в большинстве за 40 секунд до сирены.

Для «Барыса» эта победа стала 24-й в сезоне — с 71 очком астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Медвешчак», потерпевший 28-е поражение, с 62 баллами занимает десятую строчку на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет в ночь с 13 на 14 января в Братиславе. Игра со «Слованом» начнется в 00:00 по времени Астаны.