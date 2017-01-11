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11 января 2017, 23:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вратарь «Сибири» Тейлор получил травму в матче с «Северсталью», не выходя на лёд

Голкипер новосибирской «Сибири» Дэнни Тейлор получил травму в матче с череповецкой «Северсталью» (3:4), информирует официальный «твиттер» клуба.

Вратарь находился на скамейке запасных, но по ходу встречи шайба срикошетила ему в голову после броска Константина Алексеева. Предварительный диагноз — сотрясение мозга.

11.01.2017 19:00 Зрители 2232 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 4:3 Сибирь
(0:1, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Андрей Скабелка
Вратари
Якуб Коварж Иван Налимов 58:10 (И. Налимов 59:20-59:27)
1-й период
05:56 Владислав Кодола
Зак Бойчак (Е. Миловзоров) 10:41
Кирилл Воробьев 14:38
19:26 Павел Чернов
2-й период
22:05 Евгений Монс (П. Чернов, Д. Кагарлицкий)
23:12 Николай Стасенко
Адам Полашек 24:37
26:18 Клэй Уилсон (Е. Монс)
27:00 Даниил Вовченко
Максим Шалунов (С. Шумаков) 34:35
Константин Алексеев 35:56
39:24 Алексей Угаров
3-й период
43:08 Дмитрий Кагарлицкий (В. Кудако, Е. Монс)
45:25 Денис Ежов
Константин Окулов (Е. Миловзоров, З. Бойчак) 49:10
51:06 Николай Стасенко
Максим Игнатович 51:06
Егор Миловзоров 51:06
Статистика
12 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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