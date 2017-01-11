Вратарь «Сибири» Тейлор получил травму в матче с «Северсталью», не выходя на лёд
Голкипер новосибирской «Сибири» Дэнни Тейлор получил травму в матче с череповецкой «Северсталью» (3:4), информирует официальный «твиттер» клуба.
Вратарь находился на скамейке запасных, но по ходу встречи шайба срикошетила ему в голову после броска Константина Алексеева. Предварительный диагноз — сотрясение мозга.
|11.01.2017 19:00
|Зрители 2232
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|4:3
|Сибирь
|(0:1, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
Вратари
|Якуб Коварж
|Иван Налимов 58:10 (И. Налимов 59:20-59:27)
|1-й период
|05:56
|Владислав Кодола
|Зак Бойчак (Е. Миловзоров)
|10:41
|Кирилл Воробьев
|14:38
|19:26
|Павел Чернов
|2-й период
|22:05
|Евгений Монс (П. Чернов, Д. Кагарлицкий)
|23:12
|Николай Стасенко
|Адам Полашек
|24:37
|26:18
|Клэй Уилсон (Е. Монс)
|27:00
|Даниил Вовченко
|Максим Шалунов (С. Шумаков)
|34:35
|Константин Алексеев
|35:56
|39:24
|Алексей Угаров
|3-й период
|43:08
|Дмитрий Кагарлицкий (В. Кудако, Е. Монс)
|45:25
|Денис Ежов
|Константин Окулов (Е. Миловзоров, З. Бойчак)
|49:10
|51:06
|Николай Стасенко
|Максим Игнатович
|51:06
|Егор Миловзоров
|51:06
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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