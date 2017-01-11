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11 января 2017, 23:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован» отыгрался с 0:2 и в овертайме обыграл «Автомобилист»

Братиславский «Слован» на домашнем льду в овертайме переиграл екатеринбургский «Автомобилист», встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев голами отметились Павол Скалицки, Кайл Чипчура и Джефф Таффе. У «Автомобилиста» заброшенные шайбы на свой счёт записали Анатолий Голышев и Артём Гареев.

11.01.2017 21:00 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 3:2 ОТ Автомобилист
(0:1, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Владимир Крикунов
Вратари
Барри Браст 58:18 (Б. Браст 59:23) Владимир Сохатский
1-й период
Анатолий Голышев (А. Симаков, А.А. Василевский) 01:07
06:23 Иван Шварни
Егор Журавлев 09:48
2-й период
Петр Коукал 20:30
23:00 Михал Серсен
Петр Коукал 23:02
23:59 Иван Шварни
Артем Гареев (А.А. Василевский, М. Чайковски) 25:53
37:16 Андрей Штясны
3-й период
49:03 Павол Скалицкий (П. Лушняк, М. Росандич)
49:54 Вацлав Недорост
Анатолий Голышев 55:19
Анатолий Голышев 55:19
59:23 Кайл Чипчура (Дж. Тэйфф)
Овертайм
62:05 Джефф Тэйфф (Дж. Чичу)
Статистика
10 Штрафное время 31
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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