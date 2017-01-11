«Слован» отыгрался с 0:2 и в овертайме обыграл «Автомобилист»
Братиславский «Слован» на домашнем льду в овертайме переиграл екатеринбургский «Автомобилист», встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев голами отметились Павол Скалицки, Кайл Чипчура и Джефф Таффе. У «Автомобилиста» заброшенные шайбы на свой счёт записали Анатолий Голышев и Артём Гареев.
|11.01.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
|Слован
|3:2 ОТ
|Автомобилист
|(0:1, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Владимир Крикунов
Вратари
|Барри Браст 58:18 (Б. Браст 59:23)
|Владимир Сохатский
|1-й период
|Анатолий Голышев (А. Симаков, А.А. Василевский)
|01:07
|06:23
|Иван Шварни
|Егор Журавлев
|09:48
|2-й период
|Петр Коукал
|20:30
|23:00
|Михал Серсен
|Петр Коукал
|23:02
|23:59
|Иван Шварни
|Артем Гареев (А.А. Василевский, М. Чайковски)
|25:53
|37:16
|Андрей Штясны
|3-й период
|49:03
|Павол Скалицкий (П. Лушняк, М. Росандич)
|49:54
|Вацлав Недорост
|Анатолий Голышев
|55:19
|Анатолий Голышев
|55:19
|59:23
|Кайл Чипчура (Дж. Тэйфф)
|Овертайм
|62:05
|Джефф Тэйфф (Дж. Чичу)
Статистика
|10
|Штрафное время
|31
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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