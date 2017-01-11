Новокузнецкий «Металлург» потерпел девятое поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

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Заброшенными шайбами отметились Григорий Панин (5-я минута) и Андрей Кузьменко (59). Для «Металлурга» это поражение стало девятым подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 49 матчах 111 очков, «Металлург» на Востоке с 30 очками после 48 игр идет на последней, 15-й позиции.