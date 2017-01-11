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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28396859/
11 января 2017, 22:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Новокузнецкий «Металлург» потерпел девятое поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над новокузнецким «Металлургом» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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Заброшенными шайбами отметились Григорий Панин (5-я минута) и Андрей Кузьменко (59). Для «Металлурга» это поражение стало девятым подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 49 матчах 111 очков, «Металлург» на Востоке с 30 очками после 48 игр идет на последней, 15-й позиции.

В следующем матче ЦСКА на своем льду примет новосибирскую «Сибирь», «Металлург» в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 13 января.

11.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 2:0 Металлург Нк
(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Сергей Бердников
Вратари
Виктор Фаст Владислав Подъяпольский
1-й период
04:05 Григорий Панин (А. Кузьменко)
04:38 Андрей Светлаков
Эдуард Михайлов 10:39
Александр Комаристый 18:46
2-й период
Игнат Земченко 27:46
33:57 Виктор Фаст
35:34 Григорий Панин
Кирилл Семенов 39:19
3-й период
Владислав Подъяпольский 47:24
48:23 Джефф Плэтт
50:27 Михаил Науменков
Кирилл Семенов 50:27
50:34 Игорь Ожиганов
Евгений Виксна 54:51
58:32 Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Сергей Черезов (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
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