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11 января 2017, 22:06 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обыграл «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (3-я минута), Вадим Шипачев (8), Илья Ковальчук (27), Виктор Тихонов (29) и Павел Дацюк (50). У проигравших отличились Владимир Соботка (5, 37) и Николай Лемтюгов (32). Шайба, заброшенная Ковальчуком, стала для него 100-й в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 48 матчах 112 очков, «Авангард» на Востоке с 93 очками после 49 игр идет вторым.

В следующем матче СКА на своем льду примет новокузнецкий «Металлург», «Авангард» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 13 января.

11.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 5:3 Авангард
(2:1, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Федор Канарейкин
Вратари
Игорь Шестеркин Доминик Фурх 28:36 (О. Шилин 28:36)
1-й период
Александр Кучерявенко 02:21
03:03 Сергей Плотников (И. Ковальчук, П. Дацюк)
Владимир Соботка (А. Пережогин, Н. Лемтюгов) 04:03
Артур Лаута 06:32
Николай Лемтюгов 06:34
07:19 Вадим Шипачев (И. Ковальчук, Н. Гусев)
18:48 Сергей Широков
2-й период
21:49 Сергей Плотников
26:42 Илья Ковальчук (Н. Гусев, В. Шипачев)
28:36 Виктор Тихонов (Н. Прохоркин, Е. Кетов)
Николай Лемтюгов (А. Пережогин, В. Соботка) 31:22
35:36 Евгений Кетов
Владимир Соботка (Э. Густафссон, В. Меньшиков) 36:02
39:23 Сергей Плотников
3-й период
46:58 Евгений Кетов
49:53 Максим Чудинов (П. Дацюк, С. Плотников)
Илья Зубов 57:49
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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