СКА обыграл «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников (3-я минута), Вадим Шипачев (8), Илья Ковальчук (27), Виктор Тихонов (29) и Павел Дацюк (50). У проигравших отличились Владимир Соботка (5, 37) и Николай Лемтюгов (32). Шайба, заброшенная Ковальчуком, стала для него 100-й в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 48 матчах 112 очков, «Авангард» на Востоке с 93 очками после 49 игр идет вторым.

В следующем матче СКА на своем льду примет новокузнецкий «Металлург», «Авангард» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 13 января.