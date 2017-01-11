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11 января 2017, 21:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Северсталь» обыграла «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» одержала победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победу череповчанам принес точный бросок Дмитрия Кагарлицкого. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Монс (23-я минута), Клэй Уилсон (27), Алексей Угаров (40) и Дмитрий Кагарлицкий (50). У проигравших отличились Зак Бойчак (11), Максим Шалунов (35) и Константин Окулов (50).

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает 13-е место, набрав в 48 матчах 59 очков, «Сибирь» на Востоке с 65 очками после 49 игр идет 10-й.

В следующем матче на своем льду примет омский «Авангард», «Сибирь» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 13 января.

11.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 4:3 Сибирь
(0:1, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Андрей Скабелка
Вратари
Якуб Коварж Иван Налимов 58:10 (И. Налимов 59:20-59:27)
1-й период
05:56 Владислав Кодола
Зак Бойчак (Е. Миловзоров) 10:41
Кирилл Воробьев 14:38
19:26 Павел Чернов
2-й период
22:05 Евгений Монс (П. Чернов, Д. Кагарлицкий)
23:12 Николай Стасенко
Адам Полашек 24:37
26:18 Клэй Уилсон (Е. Монс)
27:00 Даниил Вовченко
Максим Шалунов (С. Шумаков) 34:35
Константин Алексеев 35:56
39:24 Алексей Угаров
3-й период
43:08 Дмитрий Кагарлицкий (В. Кудако, Е. Монс)
45:25 Денис Ежов
Константин Окулов (Е. Миловзоров, З. Бойчак) 49:10
51:06 Николай Стасенко
Егор Миловзоров 51:06
Максим Игнатович 51:06
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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