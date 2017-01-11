«Северсталь» обыграла «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Череповецкая «Северсталь» одержала победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Монс (23-я минута), Клэй Уилсон (27), Алексей Угаров (40) и Дмитрий Кагарлицкий (50). У проигравших отличились Зак Бойчак (11), Максим Шалунов (35) и Константин Окулов (50).
В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает 13-е место, набрав в 48 матчах 59 очков, «Сибирь» на Востоке с 65 очками после 49 игр идет 10-й.
В следующем матче на своем льду примет омский «Авангард», «Сибирь» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 13 января.
|11.01.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|4:3
|Сибирь
|(0:1, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
Вратари
|Якуб Коварж
|Иван Налимов 58:10 (И. Налимов 59:20-59:27)
|1-й период
|05:56
|Владислав Кодола
|Зак Бойчак (Е. Миловзоров)
|10:41
|Кирилл Воробьев
|14:38
|19:26
|Павел Чернов
|2-й период
|22:05
|Евгений Монс (П. Чернов, Д. Кагарлицкий)
|23:12
|Николай Стасенко
|Адам Полашек
|24:37
|26:18
|Клэй Уилсон (Е. Монс)
|27:00
|Даниил Вовченко
|Максим Шалунов (С. Шумаков)
|34:35
|Константин Алексеев
|35:56
|39:24
|Алексей Угаров
|3-й период
|43:08
|Дмитрий Кагарлицкий (В. Кудако, Е. Монс)
|45:25
|Денис Ежов
|Константин Окулов (Е. Миловзоров, З. Бойчак)
|49:10
|51:06
|Николай Стасенко
|Егор Миловзоров
|51:06
|Максим Игнатович
|51:06
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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