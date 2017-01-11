«Северсталь» обыграла «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Монс (23-я минута), Клэй Уилсон (27), Алексей Угаров (40) и Дмитрий Кагарлицкий (50). У проигравших отличились Зак Бойчак (11), Максим Шалунов (35) и Константин Окулов (50).

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает 13-е место, набрав в 48 матчах 59 очков, «Сибирь» на Востоке с 65 очками после 49 игр идет 10-й.

В следующем матче на своем льду примет омский «Авангард», «Сибирь» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 13 января.