Защитник «Салавата Юлаева» Бодров дисквалифицирован на три матча КХЛ

Дисквалификация вынесена игроку по итогам встречи регулярного чемпионата с московским «Спартаком», которая состоялась во вторник. В матче Бодров за удар локтем получил большой и автоматически дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут). Было принято решение переквалифицировать наказание на другое по правилу 540б (атака в голову или шею) и дисквалифицировать его на два матча, также подвергнув денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры стал для хоккеиста повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно дисциплинарному регламенту также наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

«Салават Юлаев» 12 января примет нижегородское «Торпедо», 16 января на выезде встретится с астанинским «Барысом», 18 января также в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом».