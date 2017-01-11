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11 января 2017, 20:28 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник «Салавата Юлаева» Бодров дисквалифицирован на три матча КХЛ

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Денис Бодров дисквалифицирован на 3 матча КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Дисквалификация вынесена игроку по итогам встречи регулярного чемпионата с московским «Спартаком», которая состоялась во вторник. В матче Бодров за удар локтем получил большой и автоматически дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут). Было принято решение переквалифицировать наказание на другое по правилу 540б (атака в голову или шею) и дисквалифицировать его на два матча, также подвергнув денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры стал для хоккеиста повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно дисциплинарному регламенту также наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

«Салават Юлаев» 12 января примет нижегородское «Торпедо», 16 января на выезде встретится с астанинским «Барысом», 18 января также в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом».

Салават Юлаев
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