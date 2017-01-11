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11 января 2017, 20:04 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» прервал серию из четырех побед в КХЛ, проиграв «Сочи»

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ХК «Сочи» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В турнирной таблице Западной конференции Сочи занимает восьмое место набрав в 49 матчах 72 очка. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик О’Делл (22-я минута), Бен Максвелл (24), Андрей Костицын (32), Игорь Игнатушкин (53) и Сергей Кузнецов (60). У проигравших отличились Ян Коварж (3), Сергей Мозякин (38) и Крис Ли (59). «Металлург» прервал серию из четырех побед в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает восьмое место, набрав в 49 матчах 72 очка, «Металлург» после 48 игр идет лидером Восточной конференции (102).

В следующем матче «Сочи» в гостях сыграет с челябинским «Трактором», «Металлург» на своем льду примет московский «Спартак». Обе встречи пройдут 13 января.

11.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:5 Сочи
(1:0, 1:3, 1:2)
Главные тренеры
Илья Воробьев Вячеслав Буцаев
Вратари
Василий Кошечкин 57:17 (А. Загидулин 58:40-58:46, В. Кошечкин 59:23) Константин Барулин
1-й период
Сергей II Кузнецов 01:39
02:02 Ян Коварж (С. Мозякин, Вик. Антипин)
Андрей Костицын 07:30
12:16 Григорий Дронов
2-й период
Эрик О`Делл (А. Петерссон) 21:24
22:57 Дмитрий Казионов
Бен Максвелл (А. Петерссон, М. Мамкин) 23:08
Андрей Костицын (И. Игнатушкин) 31:23
Андре Петерссон 35:29
37:01 Сергей Мозякин (Вик. Антипин, Д. Зарипов)
37:42 Александр Семин
3-й период
43:30 Оскар Осала
Игорь Игнатушкин (А. Костицын) 52:33
58:40 Крис Ли (Вик. Антипин, С. Мозякин)
Сергей II Кузнецов п.в. 59:23
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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