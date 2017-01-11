Магнитогорский «Металлург» прервал серию из четырех побед в КХЛ, проиграв «Сочи»

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик О’Делл (22-я минута), Бен Максвелл (24), Андрей Костицын (32), Игорь Игнатушкин (53) и Сергей Кузнецов (60). У проигравших отличились Ян Коварж (3), Сергей Мозякин (38) и Крис Ли (59). «Металлург» прервал серию из четырех побед в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает восьмое место, набрав в 49 матчах 72 очка, «Металлург» после 48 игр идет лидером Восточной конференции (102).

В следующем матче «Сочи» в гостях сыграет с челябинским «Трактором», «Металлург» на своем льду примет московский «Спартак». Обе встречи пройдут 13 января.