Форвард «Салавата» Линус Умарк объявил бойкот российским СМИ
Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк отказался от общения с российской прессой, информирует «Спорт Бизнес Online». Об этом хоккеист сообщил журналистам после игры с московским «Спартаком» (5:3).
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Причиной бойкота стало интервью Умарка по ходу Кубка Первого канала, когда слова Умарка были неправильно переведены.
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