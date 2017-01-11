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11 января 2017, 18:50 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Салавата» Линус Умарк объявил бойкот российским СМИ

Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк отказался от общения с российской прессой, информирует «Спорт Бизнес Online». Об этом хоккеист сообщил журналистам после игры с московским «Спартаком» (5:3).

Шведский нападающий <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> <span class=error>Линус</span> <span class=error>Умарк</span> отказался от общения с российской прессой информирует Спорт Бизнес <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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Причиной бойкота стало интервью Умарка по ходу Кубка Первого канала, когда слова Умарка были неправильно переведены.

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