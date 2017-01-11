В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» на сегодня расположился в районе четвёртого места в Восточной конференции и в первом раунде, скорее всего, сразится с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне 25-летний Кручинин набрал 21 (9+12) очко в 38 матчах, что стало его лучшим достижением за сезон. Сейчас Алексей пропускает матчи из-за травмы, а в интервью «Чемпионату» рассказал о выступлении команды и о том, какие мысли его посещают после каждой игры.



«Был в “Тракторе”, когда в меня не верили»

— Алексей, как себя сейчас чувствуете?

— Ещё лечусь, вчера вот начал работать. Не знаю, как дальше пойдёт, но надеюсь, что на следующем выезде уже смогу сыграть.

— В этом сезоне, вы как только разыграетесь, так сразу что-то случается…

— Не знаю, почему так получается, может, мне кто-то не даёт весь пар выпустить и говорит, что лучше на плей-офф оставить. Вот тебе травма — отдохни. Не хочу ничего выдумывать, просто такое стечение обстоятельств, хочется сейчас вылечиться. Лучше думать так, чем задумываться про порчу или ещё что-то.



— Перед этой травмой в матче с «Барысом» вы набрали 4 (1+3) очка.

— Вроде и в МХЛ, и в ВХЛ столько очков не набирал, а в КХЛ тем более рекорд.



— Можно ли сказать, что вы наконец-то нашли свою команду?

— Я бы сказал, что скорее нашёл тренера и людей, которые в меня здесь поверили. Я уже был в «Тракторе», когда в меня не верили. В меня поверили, дали шанс, теперь счастлив быть здесь и играть.



— Тогда что делает главного тренера команды Анвара Гатиятулина особенным?

— Он хороший психолог, близко находится к команде, много думает, очень чётко соблюдает границу, где отпустить человека, а где дать по голове. Хорошая психология делает его особенным для нашей команды, Анвар Рафаилович нашёл подход ко всем игрокам.



«В “молодёжке” думал, что я здесь лишний»

— Недавно закончился молодёжный чемпионат мира — в команде обсуждали, смотрели?

— Команда на выезде была, я лечился. Все матчи смотрел, мне нечего была делать дома. Болел, переживал. Из этой команды лично знаю Владислава Сухачёва, он с нами летом сбор проходил, и Егора Рыкова, с которым летом в Питере пересекаюсь.



Мне понравилось, ребята хорошо играли, молодцы! Чемпионат мира — короткий турнир, где всё может зависеть от одной игры. Кто как лучше подготовится, выспится, может, кто-то вообще отравится. Жаль, что проиграли по буллитам, но там Трой Терри у американцев исполнил! Такое редко бывает, высокое мастерство.



— А у вас как с буллитами дела?

— Я тренирую, но уже не бью буллиты. Пока паузу взял, надо разобраться с этим.



— Вам же удалось поиграть в молодёжной сборной у Брагина перед чемпионским турниром в Баффало?

— Честно говоря, это время в тумане, не помню, как всё было в команде. Поехал в сборную, трясся от всего. Не помню, что Валерий Николаевич говорил, какая тактика была. Думал только о том, что я здесь делаю. Был в сборной на суперсерии, в Онтарио и Квебеке пропускал по игре, там ребята из местных лиг приезжали.

Поначалу помню, что из-за смен поясов мы только спали и тренировались. В то время психологически не созрел к тому, что я в сборной, и думал, что я лишний в этой команде. Не было уверенности в себе.

Всё начало меняться позже, до прошлого сезона… Да, я до сих пор после каждой игры думаю, что хоккей — это не моё. Такая психология у меня, не знаю, что нужно сделать, куда попасть и как сыграть, что я могу в хоккей играть на хорошем уровне.



— Тем не менее этот сезон должен добавлять уверенность?

— После той игры с «Барысом» была, жаль, что она один период продлилась (смеётся). Потом уже травма. Сейчас уже всё заново начинать, главное, что вернусь перед плей-офф и смогу набрать форму.



«Не бывает хорошего или плохого опыта, любой опыт полезен»

— Выступление «Трактора» вызывает удивление в этом сезоне: не самый сильный состав, а вы идёте на четвёртом месте.

— Команда подобрана у нас так. Знаете, как мозаика, каждый отвечает за свой участок. Сейчас это заметно, когда кто-то выбывает из-за травмы, то чего-то сразу не хватает. Вова Денисов выбыл, есть другие защитники, но не хватает агрессии, жёсткости в столкновениях. Когда все здоровы, мы очень сильными становимся.



— Плюс есть универсальность, тот же Иржи Новотны с краю играет сейчас.

— У нас было, что три центральных играли в одном звене. Это хоккей сейчас такой. Сборная Канады много центров набирает на турниры. Центр может сыграть и в центре, и с краю. А если три крайних, то будет тяжелее.



Думаю, что у нас подбираются игроки под определённые цели. Все знают, что у Новотны проблемы не будет сыграть не в центре, Юрка Петров может с краю. Диме Пестунову сложнее, он всё же классический центр, распасовщик, а остальные могут в любых ситуациях.



— «Трактор» наверняка будет в плей-офф, а что дальше?

— Я думаю, что внутри команды мы не ставим цели, чувствую, что мы можем пошуметь в плей-офф, мы как тёмная лошадка. Все думают, что вот «Трактор» поставил цель попасть в плей-офф, они попадут и всё. Есть чувство, что мы можем сделать плей-офф интересным.



— Тем более вы сейчас стали одним из открытий на Востоке.

— Не знаю, почему нас всерьёз не воспринимали. Возможно, из-за прошлых неудачных лет. Мы с самого начала это чувствовали, команда так собиралась. Это не стало неожиданностью.

— В карьере были ещё такие тренеры, которые старались в большей степени раскрывать сильные стороны?

— В МХЛ был Айван Занатта, он очень много в плане психологии помогал. Наши тренеры в основном воспитывались, когда не нужны были психологи: либо ты выживаешь, либо нет. И тяжело перестроиться. В ХК ВМФ нравилось работать с Юрием Владимировичем Леоновым. Когда в СКА попал, была волна эйфории, прошёл все ступени, думал, что ничего не сможет сломать. Думал, что всё здорово идёт.