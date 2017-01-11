Кручинин: После каждой игры думаю, что хоккей — это не моё
Самый самокритичный хоккеист КХЛ Алексей Кручинин рассказал о своей карьере, вере в свои силы и сезоне «Трактора».
В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» на сегодня расположился в районе четвёртого места в Восточной конференции и в первом раунде, скорее всего, сразится с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне 25-летний Кручинин набрал 21 (9+12) очко в 38 матчах, что стало его лучшим достижением за сезон. Сейчас Алексей пропускает матчи
«Был в “Тракторе”, когда в меня не верили»
— Алексей, как себя сейчас чувствуете?
— Ещё лечусь, вчера вот начал работать. Не знаю, как дальше пойдёт, но надеюсь, что на следующем выезде уже смогу сыграть.
— В этом сезоне, вы как только разыграетесь, так сразу
— Не знаю, почему так получается, может, мне
— Перед этой травмой в матче с «Барысом» вы набрали 4 (1+3) очка.
— Вроде и в МХЛ, и в ВХЛ столько очков не набирал, а в КХЛ тем более рекорд.
— Можно ли сказать, что вы
— Я бы сказал, что скорее нашёл тренера и людей, которые в меня здесь поверили. Я уже был в «Тракторе», когда в меня не верили. В меня поверили, дали шанс, теперь счастлив быть здесь и играть.
— Тогда что делает главного тренера команды Анвара Гатиятулина особенным?
— Он хороший психолог, близко находится к команде, много думает, очень чётко соблюдает границу, где отпустить человека, а где дать по голове. Хорошая психология делает его особенным для нашей команды, Анвар Рафаилович нашёл подход ко всем игрокам.
«В “молодёжке” думал, что я здесь лишний»
— Недавно закончился молодёжный чемпионат мира — в команде обсуждали, смотрели?
— Команда на выезде была, я лечился. Все матчи смотрел, мне нечего была делать дома. Болел, переживал. Из этой команды лично знаю Владислава Сухачёва, он с нами летом сбор проходил, и Егора Рыкова, с которым летом в Питере пересекаюсь.
Мне понравилось, ребята хорошо играли, молодцы! Чемпионат мира — короткий турнир, где всё может зависеть от одной игры. Кто как лучше подготовится, выспится, может,
— А у вас как с буллитами дела?
— Я тренирую, но уже не бью буллиты. Пока паузу взял, надо разобраться с этим.
— Вам же удалось поиграть в молодёжной сборной у Брагина перед чемпионским турниром в Баффало?
— Честно говоря, это время в тумане, не помню, как всё было в команде. Поехал в сборную, трясся от всего. Не помню, что Валерий Николаевич говорил, какая тактика была. Думал только о том, что я здесь делаю. Был в сборной на суперсерии, в Онтарио и Квебеке пропускал по игре, там ребята из местных лиг приезжали.
Поначалу помню, что
Всё начало меняться позже, до прошлого сезона… Да, я до сих пор после каждой игры думаю, что хоккей — это не моё. Такая психология у меня, не знаю, что нужно сделать, куда попасть и как сыграть, что я могу в хоккей играть на хорошем уровне.
— Тем не менее этот сезон должен добавлять уверенность?
— После той игры с «Барысом» была, жаль, что она один период продлилась (смеётся). Потом уже травма. Сейчас уже всё заново начинать, главное, что вернусь перед
«Не бывает хорошего или плохого опыта, любой опыт полезен»
— Выступление «Трактора» вызывает удивление в этом сезоне: не самый сильный состав, а вы идёте на четвёртом месте.
— Команда подобрана у нас так. Знаете, как мозаика, каждый отвечает за свой участок. Сейчас это заметно, когда
— Плюс есть универсальность, тот же Иржи Новотны с краю играет сейчас.
— У нас было, что три центральных играли в одном звене. Это хоккей сейчас такой. Сборная Канады много центров набирает на турниры. Центр может сыграть и в центре, и с краю. А если три крайних, то будет тяжелее.
Думаю, что у нас подбираются игроки под определённые цели. Все знают, что у Новотны проблемы не будет сыграть не в центре, Юрка Петров может с краю. Диме Пестунову сложнее, он всё же классический центр, распасовщик, а остальные могут в любых ситуациях.
— «Трактор» наверняка будет в
— Я думаю, что внутри команды мы не ставим цели, чувствую, что мы можем пошуметь в
— Тем более вы сейчас стали одним из открытий на Востоке.
— Не знаю, почему нас всерьёз не воспринимали. Возможно,
— В карьере были ещё такие тренеры, которые старались в большей степени раскрывать сильные стороны?
— В МХЛ был Айван Занатта, он очень много в плане психологии помогал. Наши тренеры в основном воспитывались, когда не нужны были психологи: либо ты выживаешь, либо нет. И тяжело перестроиться. В ХК ВМФ нравилось работать с Юрием Владимировичем Леоновым. Когда в СКА попал, была волна эйфории, прошёл все ступени, думал, что ничего не сможет сломать. Думал, что всё здорово идёт.
В Ярославле потерял уверенность. Работал и с Петром Ильичом Воробьёвым, Томом Роу, Шоном Симпсоном, Дэйвом Кингом. Со всеми по
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