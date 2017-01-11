Широков: Хоккеисты СКА провели собрание без тренеров после серии поражений

В период с 27 декабря 2016 года по 5 января 2017-го СКА проиграл четыре матча подряд, что стало для клуба самой крупной серией поражений в истории регулярного чемпионата КХЛ. Серию поражений СКА прервал 7 января победой над рижским «Динамо» (6:1).

«Напряжения никакого не возникло. Просто тренеры в нужный момент сказали правильные слова. Да и мы собрались между собой, уже без тренеров. Было, что сказать друг другу. Поняли, где ошибались, и нашли способы, как избежать ошибок в дальнейшем. Начали играть проще, перестали придумывать и пришёл результат», — цитирует Широкова официальный сайт КХЛ.

«Каждый сказал то, что думает, у кого что накопилось. У нас так принято. Это рабочие моменты, рабочие проблемы, которые надо преодолевать. Обид ни у кого не осталось. Да и какие могут быть обиды? Мы идем к одной цели. Одной семьей, одной командой. И если начнем друг на друга обижаться, то ничего не получится», — сказал хоккеист.