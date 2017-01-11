Глинкин: ХК «Ак Барс» не думает о том, кто попадется ему в первом раунде плей-офф
КАЗАНЬ, 11 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты «Ак Барса» будут думать о сопернике по первому раунду плей-офф после окончания регулярного чемпионата КХЛ, на данный момент они следят только за своей игрой, заявил форвард казанцев Антон Глинкин.
«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ с 94 очками после 49 игр. В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате каждый клуб проведет по 60 матчей. Если бы
«На турнирную таблицу сейчас не смотрим вообще. В первую очередь мы думаем о том, как играть на победу, а потом уже, после окончания чемпионата, будем думать о том, кто попадется в первом раунде
Форвард
«Сейчас у меня все нормально. Тренерский штаб дал мне восстановиться. Я готов играть. Были небольшие проблемы, микротравмы. Сейчас все нормально. Всегда обидно сидеть на трибуне, хочется играть и приносить пользу команде. Но ничего страшного, — добавил игрок. — “Локомотив” играет по строгой системе — плотная игра в обороне. Ничего страшного. Будем искать счастье в нападении, играть на победу».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter