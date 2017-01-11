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11 января 2017, 12:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Билялетдинов: Хоккеист «Ак Барса» Глинкин будет готов сыграть с «Локомотивом»

КАЗАНЬ, 11 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин сможет сыграть в матче чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом», заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

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Глинкин пропустил три матча подряд из-за травмы. С «Локомотивом» казанцы сыграют в Ярославле 12 января.

«Глинкина мы планируем задействовать в матче с “Локомотивом”. Что касается Романа Абросимова, то он болеет», — заявил Билялетдинов журналистам.

«Ак Барс» проиграл два предыдущих матча в чемпионате КХЛ на своей площадке — «Салавату Юлаеву» (1:2 по буллитам) и магнитогорскому «Металлургу» (0:2).

«Я уже говорил, что эти матчи были интересными. Мы играли против сильных команд, и это всегда позволяет увидеть проблемы, которые у тебя есть. Очков мы получили недостаточно, но игры были полезными для нас и позволят сделать выводы. Что касается игры, есть положительные и отрицательные моменты. Сказать, что все хорошо не могу. Работаем. Есть картина игры, которую мы хотим видеть», — отметил тренер казанцев.

По словам Билялетдинова, на данный момент у вратаря казанцев Эмиля Гарипова будет больше игровой практики, чем у Станислава Галимова. «Мы считаем, что Гарипов сейчас играет посильнее Галимова. На этом этапе мы дадим ему сыграть больше матчей. Галимов работает хорошо и всегда готов играть», — добавил Билялетдинов.

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Глинкин: ХК «Ак Барс» не думает о том, кто попадется ему в первом раунде плей-офф

КАЗАНЬ, 11 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты «Ак Барса» будут думать о сопернике по первому раунду плей-офф после окончания регулярного чемпионата КХЛ, на данный момент они следят только за своей игрой, заявил форвард казанцев Антон Глинкин.
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