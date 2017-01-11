Билялетдинов: Хоккеист «Ак Барса» Глинкин будет готов сыграть с «Локомотивом»

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Глинкин пропустил три матча подряд из-за травмы. С «Локомотивом» казанцы сыграют в Ярославле 12 января.

«Глинкина мы планируем задействовать в матче с “Локомотивом”. Что касается Романа Абросимова, то он болеет», — заявил Билялетдинов журналистам.

«Ак Барс» проиграл два предыдущих матча в чемпионате КХЛ на своей площадке — «Салавату Юлаеву» (1:2 по буллитам) и магнитогорскому «Металлургу» (0:2).

«Я уже говорил, что эти матчи были интересными. Мы играли против сильных команд, и это всегда позволяет увидеть проблемы, которые у тебя есть. Очков мы получили недостаточно, но игры были полезными для нас и позволят сделать выводы. Что касается игры, есть положительные и отрицательные моменты. Сказать, что все хорошо не могу. Работаем. Есть картина игры, которую мы хотим видеть», — отметил тренер казанцев.

По словам Билялетдинова, на данный момент у вратаря казанцев Эмиля Гарипова будет больше игровой практики, чем у Станислава Галимова. «Мы считаем, что Гарипов сейчас играет посильнее Галимова. На этом этапе мы дадим ему сыграть больше матчей. Галимов работает хорошо и всегда готов играть», — добавил Билялетдинов.