СКА обыграет «Авангард», «Сибирь» сделает шаг к плей-офф

«Металлург» Мг — ХК «Сочи»

В гости к лидеру Востока пожалует ХК «Сочи», которому предстоит ожесточённая борьба с «Витязем» за попадание в плей-офф.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 11.01.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Сочи

В дополнение к пятиматчевой серии побед, в ходе которой «Металлург» в числе первых обеспечил себе попадание в плей-офф, команда Ильи Воробьёва в последних двух играх оставила свои ворота в неприкосновенности. Всухую завершился и матч этих команд в Сочи: «Магнитка» оказалась сильнее соперника 5:0. Было это в ноябре, и насколько сочинцы стали сильнее с тех пор, большой вопрос.



Наш прогноз: уверенная победа хозяев, которая не позволит сочинцам догнать «Витязь»



Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 11.01.2017, 19:00 -:- Северсталь Сибирь

«Северсталь» — «Сибирь»

Ещё одна встреча, в которой мотивация у гостей должна быть сильнее. 12 игр до конца «регулярки» — и до сих пор серьёзные вопросы по поводу попадания «Сибири» в плей-офф. В дальнейшем команду Андрея Скабелки ждут встречи как с лидерами чемпионата, так и с прямыми конкурентами. Три очка в Череповце стали бы для гостей хорошей инвестицией в благополучную перспективу. «Северсталь» после новогодней паузы одержала две победы в четырёх матчах. Серьёзной турнирной мотивации у команды Александра Гулявцева нет, но «пощипать» команды, стоящие выше себя, череповецкая команда вполне способна. В строю и Павел Чернов с Юрием Трубачёвым, которые внесли серьёзный вклад в победу «Северстали» в Новосибирске в этом сезоне.



Наш прогноз: более мотивированная «Сибирь» одержит победу.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 11.01.2017, 19:30 -:- СКА Авангард

СКА — «Авангард»

Не успели в Петербурге отойти от игры с ЦСКА, как предстоит встреча с ещё одним грандом — на этот раз с Востока. Команда Олега Знарка пережила спад, однако «армейское» дерби показало, что СКА нынче в порядке. Главная проблема, с которой закономерно столкнётся «Авангард», — как нейтрализовать лидеров соперника во главе с Ильёй Ковальчуком? Интересно посмотреть, каким образом Фёдор Канарейкин будет выстраивать оборону и отважится ли на какие-то эксперименты. Не секрет, что игры с топ-клубами «ястребам» в нынешнем сезоне даются очень тяжело.



Наш прогноз: СКА окончательно забудет о спаде, набрав три очка.



Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 11.01.2017, 19:30 -:- ЦСКА Металлург Нк

ЦСКА — «Металлург» Нк

Команда Дмитрия Квартальнова в вязкой борьбе уступила СКА, оставив в той игре немало сил. Впрочем, у ЦСКА есть резервы, которые вполне могут быть задействованы в матче с новокузнецким «Металлургом» — талантливая «армейская» молодёжь достаточно регулярно получает шансы проявить себя. «Кузня» не выигрывала у ЦСКА в официальных матчах уже более четырёх лет, и видимых предпосылок для того, чтобы эта серия прервалась, нет. Команда Сергея Бердникова проиграла восемь домашних матчей кряду, подтвердив закономерность своего нынешнего турнирного положения.



Наш прогноз: уверенная победа ЦСКА.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 11.01.2017, 21:00 -:- Слован Автомобилист

«Слован» — «Автомобилист»

Нет ничего удивительного в том, что ближе к концу регулярного чемпионата самые жаркие сражения зачастую разворачиваются не между лидерами, а между клубами, которые борются за попадание в плей-офф. Для «Слована» ситуация такова, что каждое поражение будет отдалять команду от борьбы за «восьмёрку» на расстояние пушечного выстрела. Чуть лучше ситуация у «Автомобилиста», но конкуренция на Востоке ещё более плотная. В последних матчах, однако, команда Владимира Крикунова рассчитывала на большее количество очков, но чего-то екатеринбургскому коллективу не хватило. На стороне хозяев, помимо прочего, ещё и великолепные мотивационные таланты Милоша Ржиги, которые весьма эффективны на коротких дистанциях.



Наш прогноз: победа «Слована», не обязательно в основное время.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 21, 11.01.2017, 21:00 -:- Медвешчак Барыс