СКА обыграет «Авангард», «Сибирь» сделает шаг к плей-офф
«Авангард» приедет в гости к СКА, «Магнитка» выиграет в шестой раз подряд, а мотивация «Сибири» столкнётся с упорством «Северстали».
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«Металлург» Мг — ХК «Сочи»
В гости к лидеру Востока пожалует ХК «Сочи», которому предстоит ожесточённая борьба с «Витязем» за попадание в
В дополнение к пятиматчевой серии побед, в ходе которой «Металлург» в числе первых обеспечил себе попадание в
Наш прогноз: уверенная победа хозяев, которая не позволит сочинцам догнать «Витязь»
«Северсталь» — «Сибирь»
Ещё одна встреча, в которой мотивация у гостей должна быть сильнее. 12 игр до конца «регулярки» — и до сих пор серьёзные вопросы по поводу попадания «Сибири» в
Наш прогноз: более мотивированная «Сибирь» одержит победу.
СКА — «Авангард»
Не успели в Петербурге отойти от игры с ЦСКА, как предстоит встреча с ещё одним грандом — на этот раз с Востока. Команда Олега Знарка пережила спад, однако «армейское» дерби показало, что СКА нынче в порядке. Главная проблема, с которой закономерно столкнётся «Авангард», — как нейтрализовать лидеров соперника во главе с Ильёй Ковальчуком? Интересно посмотреть, каким образом Фёдор Канарейкин будет выстраивать оборону и отважится ли на
Наш прогноз: СКА окончательно забудет о спаде, набрав три очка.
ЦСКА — «Металлург» Нк
Команда Дмитрия Квартальнова в вязкой борьбе уступила СКА, оставив в той игре немало сил. Впрочем, у ЦСКА есть резервы, которые вполне могут быть задействованы в матче с новокузнецким «Металлургом» — талантливая «армейская» молодёжь достаточно регулярно получает шансы проявить себя. «Кузня» не выигрывала у ЦСКА в официальных матчах уже более четырёх лет, и видимых предпосылок для того, чтобы эта серия прервалась, нет. Команда Сергея Бердникова проиграла восемь домашних матчей кряду, подтвердив закономерность своего нынешнего турнирного положения.
Наш прогноз: уверенная победа ЦСКА.
«Слован» — «Автомобилист»
Нет ничего удивительного в том, что ближе к концу регулярного чемпионата самые жаркие сражения зачастую разворачиваются не между лидерами, а между клубами, которые борются за попадание в
Наш прогноз: победа «Слована», не обязательно в основное время.
«Медвешчак» — «Барыс»
То, что «Медвешчак» находится относительно недалеко от зоны
Наш прогноз: команды поделят очки в основное время, а дополнительный балл останется за «Медвешчаком».
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