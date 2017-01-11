Для астанчан это будет первая игра на выезде по крайним европейским рубежам лиги. А вот «мишки» не покидают столицу Хорватии уже целый месяц без одного дня. В этот временной отрезок уместилось 7 домашних матчей и два недельных перерыва в КХЛ.



В списках травмированных у хозяев защитник Янн Совэ.



В лазарете гостей значатся два нападающих Владимир Маркелов и Роман Старченко. Однако второй отправился вместе с командой на выезд. Появится ли он сегодня на площадке, станет известно за час-полтора до начала встречи после публикации заявки на игру.



Аналогичная интрига сохраняется и в отношении форварда Никиты Михайлиса, который недавно был отозван из числа командированных в усть-каменогорское «Торпедо» и сейчас находится с «Барысом» в Загребе.



Расположение «Медвешчака» на днях покинул основной вратарь — Дрю Макинтайр — у него в январе закончился контракт, и он не стал его продлевать. Таким образом, место в воротах сегодня, наверняка, займёт Майкл Гарнетт, у которого есть особенные воспоминания, связанные с одним из хоккеистов «Барыса». Имеется ввиду «покер» в его ворота в исполнении Найджела Доуса в плей-офф 2013 года.



Команды уже встречались в этом сезоне в Астане. Тогда со счётом 2:0 победу праздновали подопечные Эдуарда Занковца. В Загребе из трёх встреч в истории противостояния две остались за хозяевами льда.



Последние 5 матчей «Медвешчака»:

«Медвешчак» — «Северсталь» 2:1

«Медвешчак» — «Адмирал» 1:4

«Медвешчак» — «Амур» 3:1

«Медвешчак» — «Куньлунь Ред Стар» 1:0

«Медвешчак» — «Салават Юлаев» 3:2 Б.