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11 января 2017, 9:59 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Анонс матча КХЛ «Медвешчак» — «Барыс»

Сегодня в 23:50 по времени Астаны из Загреба начнётся трансляция матча «Барыса» против местного «Медвешчака». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Kazsport» и «КХЛ ТВ».

Сегодня в 23:50 по времени <span class=error>Астаны</span> из Загреба начнётся трансляция матча <span class=error>Барыса</span> против местного Медвешчака. В прямом эфире игру покажут телеканалы Kazsport и <span class=error>КХЛ</span> ТВ. Увеличить
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Для астанчан это будет первая игра на выезде по крайним европейским рубежам лиги. А вот «мишки» не покидают столицу Хорватии уже целый месяц без одного дня. В этот временной отрезок уместилось 7 домашних матчей и два недельных перерыва в КХЛ.

В списках травмированных у хозяев защитник Янн Совэ.

В лазарете гостей значатся два нападающих Владимир Маркелов и Роман Старченко. Однако второй отправился вместе с командой на выезд. Появится ли он сегодня на площадке, станет известно за час-полтора до начала встречи после публикации заявки на игру.

Аналогичная интрига сохраняется и в отношении форварда Никиты Михайлиса, который недавно был отозван из числа командированных в усть-каменогорское «Торпедо» и сейчас находится с «Барысом» в Загребе.

Расположение «Медвешчака» на днях покинул основной вратарь — Дрю Макинтайр — у него в январе закончился контракт, и он не стал его продлевать. Таким образом, место в воротах сегодня, наверняка, займёт Майкл Гарнетт, у которого есть особенные воспоминания, связанные с одним из хоккеистов «Барыса». Имеется ввиду «покер» в его ворота в исполнении Найджела Доуса в плей-офф 2013 года.

Команды уже встречались в этом сезоне в Астане. Тогда со счётом 2:0 победу праздновали подопечные Эдуарда Занковца. В Загребе из трёх встреч в истории противостояния две остались за хозяевами льда.

Последние 5 матчей «Медвешчака»:
«Медвешчак» — «Северсталь» 2:1
«Медвешчак» — «Адмирал» 1:4
«Медвешчак» — «Амур» 3:1
«Медвешчак» — «Куньлунь Ред Стар» 1:0
«Медвешчак» — «Салават Юлаев» 3:2 Б.

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