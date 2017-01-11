Нижегородское «Торпедо» обыграло «Трактор» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло челябинский «Трактор» в матче КХЛ. Встреча состоялась 10 января в Челябинске и завершилась со счетом 3:2. Первая часть игры прошла без заброшенных шайб. Первый гол в ворота соперников забросил нижегородец Владимир Галузин примерно в середине матча. Через 20 секунд Евгений Мозер удвоил преимущество торпедовцев. На пятой минуте третьего тайма Дмитрий Пестунов сократил отставание «Трактора» до минимума, а десять минут спустя Константин Климонтов сравнял счет. Однако в серии буллитов сильнее оказались нижегородцы, завоевав победу точным броском Каспарса Даугавиньша.