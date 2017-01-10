КХЛ наложила наказание на нападающего «Динамо» Р Бичевскиса и оштрафовала его
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Динамо» (Рига), состоявшегося 9 января 2017 года.
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Динамо» Мариса Бичевскиса наказание по Правилу 539 б (Подножка) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.10. Статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
|9.01.2017 19:00
|Зрители 8157
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Нормундс Сейейс
Вратари
|Александр Судницин
|Янис Калныньш 58:56
|1-й период
|Микелис Редлихс (Г. Галвиньш, В. Павлов)
|01:56
|Николай Елисеев
|05:02
|Лаурис Дарзиньш
|11:47
|2-й период
|Георг Головков
|31:58
|36:50
|Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
|39:20
|Петри Контиола
|3-й период
|Оскар Цибульскис
|43:38
|44:39
|Дмитрий Лугин (Е. Аверин, А. Локтионов)
|56:58
|Брэндон Козун
|57:15
|Денис Мосалев
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Черезов (Тюмень, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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