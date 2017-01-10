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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28383794/
10 января 2017, 23:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ наложила наказание на нападающего «Динамо» Р Бичевскиса и оштрафовала его

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Динамо» (Рига), состоявшегося 9 января 2017 года.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Динамо» Мариса Бичевскиса наказание по Правилу 539 б (Подножка) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.10. Статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

9.01.2017 19:00 Зрители 8157 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 Динамо Р
(0:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Нормундс Сейейс
Вратари
Александр Судницин Янис Калныньш 58:56
1-й период
Микелис Редлихс (Г. Галвиньш, В. Павлов) 01:56
Николай Елисеев 05:02
Лаурис Дарзиньш 11:47
2-й период
Георг Головков 31:58
36:50 Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
39:20 Петри Контиола
3-й период
Оскар Цибульскис 43:38
44:39 Дмитрий Лугин (Е. Аверин, А. Локтионов)
56:58 Брэндон Козун
57:15 Денис Мосалев
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Черезов (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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