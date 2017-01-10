КХЛ наложила наказание на нападающего «Динамо» Р Бичевскиса и оштрафовала его

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Динамо» Мариса Бичевскиса наказание по Правилу 539 б (Подножка) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.10. Статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.