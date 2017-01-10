Хоккеисты минского «Динамо» отправились в выездное турне без Роба Клинкхаммера
Подопечные Крэйга Вудкрофта сегодня отправилась в Хабаровск, где 12 января встретятся с местным «Амуром» (12.30), 14 января в Пекине минчане сыграют с «Куньлунем» (12.30) и 16 января во Владивостоке — с «Адмиралом» (12.30).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» отправились в выездное турне без одного из основных нападающих Роба Клинкхаммера, который внесен в список травмированных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Подопечные Крэйга Вудкрофта сегодня отправилась в Хабаровск, где 12 января встретятся с местным «Амуром» (12.30), 14 января в Пекине минчане сыграют с «Куньлунем» (12.30) и 16 января во Владивостоке — с «Адмиралом» (12.30). В состав команды включен Сергей Костицын, который восстанавливался после травмы и уже занимался в общей группе, но не принимал участия в последних домашних матчах «зубров».
«Динамо» на Дальний Восток отправилось в следующем составе: вратари — Бен Скривенс, Кевин Лаланд; защитники —
Белорусская команда после 45 игр в девятом сезоне КХЛ имеет в своем активе 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter