Хоккеисты минского «Динамо» отправились в выездное турне без Роба Клинкхаммера

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» отправились в выездное турне без одного из основных нападающих Роба Клинкхаммера, который внесен в список травмированных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Подопечные Крэйга Вудкрофта сегодня отправилась в Хабаровск, где 12 января встретятся с местным «Амуром» (12.30), 14 января в Пекине минчане сыграют с «Куньлунем» (12.30) и 16 января во Владивостоке — с «Адмиралом» (12.30). В состав команды включен Сергей Костицын, который восстанавливался после травмы и уже занимался в общей группе, но не принимал участия в последних домашних матчах «зубров».

«Динамо» на Дальний Восток отправилось в следующем составе: вратари — Бен Скривенс, Кевин Лаланд; защитники — Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Кирилл Готовец, Роман Граборенко; нападающие — Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Фредрик Петтерссон, Аарон Палушай, Артур Гаврус, Сергей Костицын.

Белорусская команда после 45 игр в девятом сезоне КХЛ имеет в своем активе 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.