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10 января 2017, 21:19 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кирилл Капризов впервые в карьере КХЛ набрал четыре очка за матч

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов впервые в карьере в КХЛ набрал четыре очка за матч.

19-летний Капризов помог своей команде обыграть «Спартак» со счётом 5:3. Молодой россиянин поучаствовал в четырёх голах — сделал дубль и отдал две передачи. Эта встреча стала для него первой за уфимскую команду после возвращения с молодёжного чемпионата мира, где он в составе сборной России завоевал бронзовую медаль, а также стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира, набрав 12 (9+3) очков в семи матчах.

10.01.2017 17:00 Зрители 6822 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 5:3 Спартак
(0:2, 4:0, 1:1)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Алексей Ярушкин
Вратари
Никлас Сведберг Маркус Свенссон 58:58 (М. Свенссон 59:03)
1-й период
Райан Стоа (Т. Стэплтон, В. Провольнев) 00:27
03:54 Денис Бодров
03:54 Денис Бодров
Дмитрий Калинин (Р. Стоа) 08:52
Ярослав Дыбленко 09:51
13:52 Михаил II Воробьев
2-й период
Александр Васильев 20:00
20:46 Томаш Мертль (Л. Умарк)
24:31 Кирилл Капризов (Л. Умарк)
34:05 Кирилл Капризов (Л. Умарк)
Дмитрий Калинин 38:48
39:35 Александр Логинов (С. Леписто, К. Капризов)
3-й период
40:11 Кирилл Капризов
Алексей Кириллов (А. Воронин, А. Васильев) 54:50
59:03 п.в. Денис Куляш (К. Капризов)
Статистика
29 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Спартак
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