Кирилл Капризов впервые в карьере КХЛ набрал четыре очка за матч
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов впервые в карьере в КХЛ набрал четыре очка за матч.
19-летний Капризов помог своей команде обыграть «Спартак» со счётом 5:3. Молодой россиянин поучаствовал в четырёх голах — сделал дубль и отдал две передачи. Эта встреча стала для него первой за уфимскую команду после возвращения с молодёжного чемпионата мира, где он в составе сборной России завоевал бронзовую медаль, а также стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира, набрав 12 (9+3) очков в семи матчах.
|10.01.2017 17:00
|Зрители 6822
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|5:3
|Спартак
|(0:2, 4:0, 1:1)
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Алексей Ярушкин
Вратари
|Никлас Сведберг
|Маркус Свенссон 58:58 (М. Свенссон 59:03)
|1-й период
|Райан Стоа (Т. Стэплтон, В. Провольнев)
|00:27
|03:54
|Денис Бодров
|03:54
|Денис Бодров
|Дмитрий Калинин (Р. Стоа)
|08:52
|Ярослав Дыбленко
|09:51
|13:52
|Михаил II Воробьев
|2-й период
|Александр Васильев
|20:00
|20:46
|Томаш Мертль (Л. Умарк)
|24:31
|Кирилл Капризов (Л. Умарк)
|34:05
|Кирилл Капризов (Л. Умарк)
|Дмитрий Калинин
|38:48
|39:35
|Александр Логинов (С. Леписто, К. Капризов)
|3-й период
|40:11
|Кирилл Капризов
|Алексей Кириллов (А. Воронин, А. Васильев)
|54:50
|59:03
|п.в.
|Денис Куляш (К. Капризов)
Статистика
|29
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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