Кирилл Капризов впервые в карьере КХЛ набрал четыре очка за матч

19-летний Капризов помог своей команде обыграть «Спартак» со счётом 5:3. Молодой россиянин поучаствовал в четырёх голах — сделал дубль и отдал две передачи. Эта встреча стала для него первой за уфимскую команду после возвращения с молодёжного чемпионата мира, где он в составе сборной России завоевал бронзовую медаль, а также стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира, набрав 12 (9+3) очков в семи матчах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Капризов празднует свое возвращение ? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#СалаватСпартак</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HCSalavat?src=hash">#HCSalavat</a> <a href="https://t.co/lTh49PuVub">pic.twitter.com/lTh49PuVub</a></p>— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) <a href="https://twitter.com/hcsalavat/status/818836909367508997">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>