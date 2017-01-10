«Трактор» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, посвященном 70-летию челябинского клуба
ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв —
Р-Спорт. «Трактор» уступил нижегородскому «Торпедо» по буллитам в матче КХЛ, посвященном 70-летию челябинского клуба.
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Встреча, прошедшая в Челябинске во вторник, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0). Шайбами у «Трактора» в основное время отметились Дмитрий Пестунов (на 45-й минуте) и Константин Климонтов (55). У «Торпедо» забивали Владимир Галузин (30) и Евгений Мозер (30). Победный бросок у «Торпедо» в серии буллитов исполнил Каспарс Даугавиньш.
«Торпедо» одержало пятую победу подряд. В следующем матче нижегородцы 12 января сыграют в гостях с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. «Трактор» 13 января примет «Сочи».
|10.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Трактор
|2:3 Б
|Торпедо НН
|(0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Петерис Скудра
Вратари
|Василий Демченко
|Илья Проскуряков
|1-й период
|Евгений Грачев
|06:02
|Артем Аляев
|06:02
|06:39
|Константин Климонтов
|Бобби Батлер
|17:38
|2-й период
|25:03
|Дмитрий Пестунов
|Владимир Галузин (Б. Макмиллан, Д. Родионычев)
|29:36
|Евгений Мозер (А. Потапов, В. Кулемин)
|29:56
|38:39
|Василий Демченко
|3-й период
|44:35
|Дмитрий Пестунов (А. Бородкин)
|Станислав Егоршев
|53:48
|54:19
|Константин Климонтов (Ал. Петров)
|Овертайм
|60:51
|Дмитрий Пестунов
|Дмитрий Семин
|64:57
Серия буллитов - победный бросок
|К. Даугавиньш
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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