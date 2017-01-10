Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28382735/
10 января 2017, 20:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Трактор» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, посвященном 70-летию челябинского клуба

ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв — Р-Спорт. «Трактор» уступил нижегородскому «Торпедо» по буллитам в матче КХЛ, посвященном 70-летию челябинского клуба.

ЧЕЛЯБИНСК 10 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Трактор уступил нижегородскому <span class=error>Торпедо</span> по <span class=error>буллитам</span> в матче <span class=error>КХЛ</span> посвященном 70-<span class=error>летию</span> челябинского клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Челябинске во вторник, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0). Шайбами у «Трактора» в основное время отметились Дмитрий Пестунов (на 45-й минуте) и Константин Климонтов (55). У «Торпедо» забивали Владимир Галузин (30) и Евгений Мозер (30). Победный бросок у «Торпедо» в серии буллитов исполнил Каспарс Даугавиньш.

«Торпедо» одержало пятую победу подряд. В следующем матче нижегородцы 12 января сыграют в гостях с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. «Трактор» 13 января примет «Сочи».

10.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 2:3 Б Торпедо НН
(0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Петерис Скудра
Вратари
Василий Демченко Илья Проскуряков
1-й период
Евгений Грачев 06:02
Артем Аляев 06:02
06:39 Константин Климонтов
Бобби Батлер 17:38
2-й период
25:03 Дмитрий Пестунов
Владимир Галузин (Б. Макмиллан, Д. Родионычев) 29:36
Евгений Мозер (А. Потапов, В. Кулемин) 29:56
38:39 Василий Демченко
3-й период
44:35 Дмитрий Пестунов (А. Бородкин)
Станислав Егоршев 53:48
54:19 Константин Климонтов (Ал. Петров)
Овертайм
60:51 Дмитрий Пестунов
Дмитрий Семин 64:57
Серия буллитов - победный бросок
К. Даугавиньш
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

ХК «Трактор» провел переговоры с Демченко и Щехурой по продлению соглашений

ХК «Трактор» провел переговоры с Демченко и Щехурой по продлению соглашений

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Трактор» провел переговоры с вратарем Василием Демченко, нападающими Полом Щехурой, Дереком Роем и Дмитрием Пестуновым по поводу продления их контрактов. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер челябинского клуба Евгений Губарев.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года