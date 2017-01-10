«Трактор» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, посвященном 70-летию челябинского клуба

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Встреча, прошедшая в Челябинске во вторник, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0). Шайбами у «Трактора» в основное время отметились Дмитрий Пестунов (на 45-й минуте) и Константин Климонтов (55). У «Торпедо» забивали Владимир Галузин (30) и Евгений Мозер (30). Победный бросок у «Торпедо» в серии буллитов исполнил Каспарс Даугавиньш.

«Торпедо» одержало пятую победу подряд. В следующем матче нижегородцы 12 января сыграют в гостях с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. «Трактор» 13 января примет «Сочи».