Две шайбы Капризова помогли «Салавату Юлаеву» победить «Спартак» в матче КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В состав хозяев шайбы забросили Томаш Мертл (21-я минута), Кирилл Капризов (25, 35), Александр Логинов (40) и Денис Куляш (60). У красно-белых отличились Райан Стоа (1), Дмитрий Калинин (9), Алексей Кириллов (55).

19-летний Капризов стал лучшим игроком прошедшего молодежного чемпионате мира в Канаде, набрав 12 очков (9 шайб + 3 передачи).

«Салават Юлаев» продлил серию поражений «Спартака» до четырех игр, уфимский клуб набрал после 49 матчей 78 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. Красно- белые (60 очков после 48 встреч) занимаю 12-е место в на Западе.

В следующем матче «Салават Юлаев» 12 января сыграет с нижегородским «Торпедо», «Спартак» проведет 13 января гостевую встречу с магнитогорским «Металлургом».