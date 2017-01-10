Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28382599/
10 января 2017, 20:23 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Две шайбы Капризова помогли «Салавату Юлаеву» победить «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Две шайбы Капризова помогли Салавату Юлаеву победить Спартак в матче КХЛ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В состав хозяев шайбы забросили Томаш Мертл (21-я минута), Кирилл Капризов (25, 35), Александр Логинов (40) и Денис Куляш (60). У красно-белых отличились Райан Стоа (1), Дмитрий Калинин (9), Алексей Кириллов (55).

19-летний Капризов стал лучшим игроком прошедшего молодежного чемпионате мира в Канаде, набрав 12 очков (9 шайб + 3 передачи).

«Салават Юлаев» продлил серию поражений «Спартака» до четырех игр, уфимский клуб набрал после 49 матчей 78 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. Красно- белые (60 очков после 48 встреч) занимаю 12-е место в на Западе.

В следующем матче «Салават Юлаев» 12 января сыграет с нижегородским «Торпедо», «Спартак» проведет 13 января гостевую встречу с магнитогорским «Металлургом».

10.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 5:3 Спартак
(0:2, 4:0, 1:1)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Алексей Ярушкин
Вратари
Никлас Сведберг Маркус Свенссон 58:58 (М. Свенссон 59:03)
1-й период
Райан Стоа (Т. Стэплтон, В. Провольнев) 00:27
03:54 Денис Бодров
03:54 Денис Бодров
Дмитрий Калинин (Р. Стоа) 08:52
Ярослав Дыбленко 09:51
13:52 Михаил II Воробьев
2-й период
Александр Васильев 20:00
20:46 Томаш Мертль (Л. Умарк)
24:31 Кирилл Капризов (Л. Умарк)
34:05 Кирилл Капризов (Л. Умарк)
Дмитрий Калинин 38:48
39:35 Александр Логинов (С. Леписто, К. Капризов)
3-й период
40:11 Кирилл Капризов
Алексей Кириллов (А. Воронин, А. Васильев) 54:50
59:03 п.в. Денис Куляш (К. Капризов)
Статистика
29 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Капризов: Тренеры «Салавата Юлаева» поздравили с хорошим выступлением на МЧМ

Капризов: Тренеры «Салавата Юлаева» поздравили с хорошим выступлением на МЧМ

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов рассказал о том, как его встретили в команде после выступления за сборную на молодежном чемпионате мира в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзу.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Экипаж Сотникова вышел в лидеры общего зачета ралли "Дакар" в классе грузовиков

Пять российских игроков сыграют в Матче всех звезд НХЛ

Совет ФИФА: Инфантино сыграл на увеличение