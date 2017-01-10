Травмированный игрок «Магнитки» Вольский заявил, что перенесет операцию на позвонке
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Форвард магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Войтек Вольский заявил, что перенесет операцию на сломанном позвонке.
В октябре Вольский получил тяжелую травму, врезавшись в борт во время матча чемпионата КХЛ, после чего оказался в реанимации. У хоккеиста был диагностирован перелом двух позвонков.
«Меня ждет операция по поводу перелома одного из шейных позвонков. Помолился и надеюсь на твердые руки хирургов», — написал хоккеист в своем микроблоге в Twitter.
В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 10 очков (5 шайб и 5 передач) в 19 матчах.
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