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10 января 2017, 19:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Травмированный игрок «Магнитки» Вольский заявил, что перенесет операцию на позвонке

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Форвард магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Войтек Вольский заявил, что перенесет операцию на сломанном позвонке.

В октябре Вольский получил тяжелую травму, врезавшись в борт во время матча чемпионата КХЛ, после чего оказался в реанимации. У хоккеиста был диагностирован перелом двух позвонков.

«Меня ждет операция по поводу перелома одного из шейных позвонков. Помолился и надеюсь на твердые руки хирургов», — написал хоккеист в своем микроблоге в Twitter.

В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 10 очков (5 шайб и 5 передач) в 19 матчах.

Металлург Мг
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