Травмированный игрок «Магнитки» Вольский заявил, что перенесет операцию на позвонке

В октябре Вольский получил тяжелую травму, врезавшись в борт во время матча чемпионата КХЛ, после чего оказался в реанимации. У хоккеиста был диагностирован перелом двух позвонков.

«Меня ждет операция по поводу перелома одного из шейных позвонков. Помолился и надеюсь на твердые руки хирургов», — написал хоккеист в своем микроблоге в Twitter.

В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 10 очков (5 шайб и 5 передач) в 19 матчах.